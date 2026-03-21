Das Studio ist seit 2023 dicht, aber dieser Stealth-Klassiker erscheint jetzt noch für Switch 2

Man fühlt sich ein bisschen an wilde Geschichten aus der Musikbranche erinnert. Künstler gehen von dieser Welt und aus dem Nachlass werden Songs veröffentlicht. Ganz so verhält es sich mit der nachfolgenden Neuigkeit aber nicht.

Doch auch das deutsche Studio Mimimi Games ist schon seit 2023 dicht. Das Vermächtnis von Mimimi Games lebt aber weiter, auch wenn es sich um zuvor bereits veröffentlichte Spiele handelt. Und in diesem Fall sind auch die ehemaligen Schöpfer beteiligt.

Daedalic Entertainment hat nämlich mehr als zwei Jahre nach der Schließung von Mimimi Games Shadow Tactics: Blades of the Shogun für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Das ist besonders erfreulich, weil es von dem „genreprägenden, modernen Stealth-Strategie-Klassiker“ zuvor keine Switch-Version gab. Es ist also das Nintendo-Debüt von Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

In dieser Woche wurde das Spiel, das von Genre-Pionieren wie Commandos inspiriert ist, im Nintendo eShop bereitgestellt. Im Paket enthalten ist neben dem Basisspiel auch das eigenständige Add-on Aiko’s Choise. Die neue „Switch 2“-Version unterstützt den Mausmodus der Konsole, bietet verbesserte Ladezeiten und eine optimierte Leistung. Am TV werden 4K erreicht, im Handheldmodus gibt es 1080p. In beiden Varianten läuft das Spiel mit 30 fps.

„Shadow Tactics ist nach wie vor eines der prägenden Stealth-Strategiespiele seiner Generation, und auch nachdem Mimimi Games im Jahr 2023 seine Pforten geschlossen hat, ist die Begeisterung für das Spiel ungebrochen. Gemeinsam mit den Mimimi-Gründern Johannes Roth und Dominik Abé sowie unseren Partnern wollten wir sicherstellen, dass dieser moderne Klassiker auch weiterhin neue Spieler erreichen kann“, sagt Dominik Heineccius, Marketing Director bei Daedalic Entertainment.

Das ist Shadow Tactics

„Vor dem historischen Hintergrund der japanischen Edo-Zeit ist Shadow Tactics: Blades of the Shogun ein Stealth-Strategie-Spiel, das die klassische Commandos-Formel perfektioniert und für ein modernes Publikum neu aufgelegt hat.

SpielerInnen steuern ein Team tödlicher Spezialisten, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt. […] Jede Mission ist eine individuell gestaltete Sandbox aus Patrouillenrouten, Sichtlinien und verschiedenen Möglichkeiten. Schleich dich durch Burgen, Klöster und Waldlager, lenke Wachen ab, stelle Fallen auf, vergifte Ziele oder vermeide Konfrontationen komplett.“

Übrigens, Mimimi-Fans dürfen sich über eine weitere gute Nachricht freuen. Das letzte Spiel des Studios erscheint jetzt noch physisch und sogar in einer Limited Edition. Shadow Gambit: The Cursed Crew ist jetzt in einer Standard-Edition für PS5* sowie in der Sammleredition mit weiteren physischen Boni* bei Amazon vorbestellbar.

Bildmaterial: Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Mimimi Games, Daedalic Entertainment