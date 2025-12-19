Das ist der Beitrag vom Tingle-Schöpfer zum „Mega Man“-Boss-Contest

Bei The Game Awards 2025 überraschte uns Capcom mit dem nächsten Revival. Könnte man schon fast sagen, denn das letzte „Mega Man“-Abenteuer datiert von 2018. Jetzt dürfen wir uns auf Mega Man: Dual Override freuen.

Damit die Vorfreude über die Feiertage ein bisschen konserviert wird, hat Capcom zeitgleich einen speziellen Boss-Design-Wettbewerb ins Leben gerufen. Dabei haben Fans die Möglichkeit, Dr. Wily bei der Erschaffung eines neuen Robot Masters zu unterstützen.

Der Gewinner des Contests wird dann seinen Weg ins Spiel finden. Eure Artworks und Entwürfe könnt ihr noch bis ins neue Jahr hinein auf der Contest-Website einreichen. Das tat auch ein gewisser Takaya Imamura. Der ehemalige Nintendo-Designer ist der kreative Kopf hinter kultigen Reihen wie F-Zero und Star Fox.

Zu seinen Schöpfungen zählen ikonische Figuren wie Fox McCloud und Falco Lombardi aus der Star-Fox-Reihe sowie Tingle aus der Zelda-Serie. Seinen Beitrag veröffentlichte Imamura bei Twitter, ihr seht das Artwork auch unten. Übrigens: Kürzlich veröffentlichte Imamura mit OMEGA ein neues Spiel.

Von Imamuras „Gacha-Man“ solltet ihr euch nicht entmutigen lassen. Bei Twitter teilte Protodude einige Artworks, die zuvor derartige Wettbewerbe gewonnen haben. Nicht auf die Zeichnung kommt es an, sondern auf die Idee! Mega Man: Dual Override ist 2027 für eine Veröffentlichung auf PS4, PS5, für die Switch-Familie sowie Xbox und PCs geplant.

Imamuras Boss:

Bildmaterial: Takaya Imamura, Mega Man: Dual Override, Capcom; Tingle: Nintendo, Zelda-Wiki