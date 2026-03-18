Undertale geht auf Konzertreise und einmal macht man auch in Deutschland Halt

Ist Undertale eigentlich schon ein Klassiker? Der Indie-Hit von Toby Fox erschien 2015 erstmals, das ist inzwischen mehr als 10 Jahre her. Wie doch die Zeit vergeht. Und Undertale wirkt bis heute nach. Es inspiriert nicht nur andere Indie-Entwickler, auch die Musik hallt buchstäblich bis heute in den Ohren von Fans.

Die neue Konzertreihe UNDERTALE: The Determination Symphony gibt dieser Musik jetzt einen würdigen Rahmen. Die Tour, die von Schöpfer (und Komponist) Toby Fox persönlich zusammengestellt wurde, nimmt Fans mit auf eine emotionale Reise durch den Untergrund, von den ersten Schritten bis zu den finalen Momenten.

Produziert wird die Konzertreihe von SOHO Live in Japan, die Tour geht aber um die ganze Welt. Ein 25-köpfiges Orchester führt dabei die Stücke auf, die (wie inzwischen üblich bei Videospielmusikkonzerten) parallel von Gameplay-Aufnahmen auf einer großen Leinwand begleitet werden.

Toby Fox gewohnt trocken: „UNDERTALE ist ein Spiel mit viel Musik, es ist toll, wenn erfahrene Profis die Musik spielen und die Leute sie hören.“ Und jetzt der entscheidende Blick in den Tourplan: Jep, einmal ist auch Deutschland dabei!

Die Tour beginnt am 23. August in San Jose, Kalifornien. Es folgt eine große USA-Reise und ein Ausflug nach Kanada, bevor es im September nach Europa geht. Das erste Europa-Konzert findet am 21. September in Rotterdam statt, am nächsten Tag geht’s nach Paris. Zwei weitere Konzerte in Dublin und Deutschland schließen an. Der Austragsort und das Datum für das deutsche Konzert sind noch unbekannt.

Bildmaterial: SOHO Live