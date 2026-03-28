Drei Jahre später sorgen „Tears of the Kingdom“-Fans weiter für absurde Konstruktionen

Während viele SpielerInnen derzeit fleißig in Pokémon Pokopia tüfteln und dabei auch zu sehr erstaunlichen Ergebnissen kommen, bleibt auch ein anderes Nintendo-Abenteuer weiterhin erstaunlich kreativ: Fast drei Jahre nach Veröffentlichung sorgt Zelda: Tears of the Kingdom noch immer für spektakuläre Konstruktionen aus der Community.

Möglich macht das vor allem das Zusammenspiel aus Ultrahand-Fähigkeit und den Zonai-Geräten, mit denen sich nahezu beliebige Objekte miteinander verbinden lassen. Fahrzeuge, Mechs oder riesige Maschinen gehören seit dem Start des Spiels zum Alltag – doch manche Spieler treiben die Möglichkeiten immer noch deutlich weiter.

Kampfjet mit funktionierendem Raketenwerfer

Besonders viel Aufmerksamkeit erregte zuletzt der japanische Spieler sumoguri2323, der eine erstaunlich detailreiche Nachbildung eines F-14D Tomcat-Kampfjets gebaut hat. Die Konstruktion ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern besitzt sogar ein funktionierendes Raketenwerfer-System.

Dabei handelt es sich bereits um eine überarbeitete Version des Projekts. Eine frühere Variante hatte noch einen Mechanismus für schwenkbare Tragflächen. In der neuen Version wurde dieses System entfernt und stattdessen durch einen Raketenwerfer unter dem Rumpf ersetzt.

Mit Raketen und Laserangriffen lassen sich selbst starke Gegner wie Colgera aus sicherer Entfernung bekämpfen. Sogar der finale Gegner Dämonendrache Ganondorf kann mit der Flugmaschine aus der Luft attackiert werden.

In der Community sorgte die Konstruktion schnell für Begeisterung. Ein Nutzer kommentierte etwa:

„Das ist einfach genial …! […] Ich kann kaum glauben, dass du einen so komplexen Mechanismus mit nur einem einzigen Knopf zum Laufen gebracht hast!“

Wer den Jet selbst ausprobieren möchte, kann das sogar tun: Der Entwickler der Konstruktion hat auch den QR-Code der Baupläne geteilt, sodass andere SpielerInnen den Kampfjet direkt im eigenen Spiel nachbauen können.

Spektakuläre Projekte wie dieses zeigen, wie kreativ die Community auch Jahre nach Veröffentlichung noch mit den Möglichkeiten von Tears of the Kingdom umgeht. Schon zuvor sorgten Spieler etwa mit riesigen Godzilla-ähnlichen Konstruktionen oder komplexen Maschinen für Aufsehen.

Was war eure aufwändigste Konstruktion in TOTK? War es „nur“ das obligatorische „Hover Bike“ oder doch etwas Aufwändigeres?

via Automation Media, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo