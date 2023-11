Godzilla meets Zelda: Fan erschafft imposante Godzilla-Konstruktion in Zelda: Tears of the Kingdom

Ein japanischer Twitter-User hat kürzlich Zelda auf Godzilla treffen lassen. Ein spannendes Crossover in Form eines kinoreifen Ingame-Videos aus „Tears of the Kingdom“ in dem ein konstruierter Mecha-Godzilla das Dorf Lurelin terrorisiert.

Die voll funktionsfähige Nachbildung von Godzilla, ausgestattet mit Flammen- und Laserstrahlern, um die Angriffe des Monsters nachzuahmen, wurde von Grund auf erstellt – die Mechaniken von „Tears of the Kingdom“ sei Dank.

Godzilla x Zelda

In dem kurzen Clip hat der Schöpfer viele ikonische Aspekte der Godzilla-Filme auf den Punkt gebracht, darunter das bedrohliche Stapfen des Monsters durch den Ozean, sein unverwechselbares Brüllen und die dramatischen Kamerawinkel, die die Größe des Monsters betonen.

Das Video zeigt einige Panzer, die offenbar ebenfalls mit dem Ultrahand-System von „Tears of the Kingdom“ erstellt wurden und einen vergeblichen Kampf mit dem Riesenreptil führen. Das Ganze wird zudem passend vom „Godzilla“-Thema aus „Godzilla vs. King Kong“ von Komponist Akira Ifukabe aus dem Jahr 1962 untermalt.

Seit seinem Debütfilm im Jahr 1954 ist das riesige Reptil übrigens in fast 40 Filmen sowie in zahlreichen Spin-offs in anderen Medien aufgetreten und ist vielleicht das bekannteste japanische Filmmonster – oder auch Kaiju. Eine riesige Statue von ihm steht im Bezirk Shinjuku in Tokio und er wurde auch zum Tourismusbotschafter und Bewohner der Gegend ernannt, obwohl er sie mehrmals im Film zerstörte.

Zum Start von „Tears of the Kingdom“ präsentierten bereits diverse SpielerInnen spannende Konstruktionen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist für Nintendo Switch verfügbar.

