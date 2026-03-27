Das NieR:Orchestra Concert 12026 [YoRHa] findet 2026 auch einmal in Deutschland statt

NieR geht einmal mehr als Tour durch die Konzertsäle dieser Welt. Square Enix hat die neue Reihe NieR:Orchestra Concert 12026 [ YoRHa ] angekündigt, die Auftritte ab August 2026 bis in den März des Folgejahres vorsieht. Mit dabei ist auch wieder Deutschland.
Produziert wird die Konzertserie einmal mehr von AWR Music Productions in Zusammenarbeit von Square Enix, das Team bleibt also beisammen. Dirigieren wird Eric Roth, mit dabei sind Emi Evans, J’Nique Nicole und Spielszenen auf einer riesigen Leinwand.
Das Debüt feiert NieR:Orchestra Concert 12026 [ YoRHa ] am 7. August in Seattle, gefolgt von weiteren Auftritten in den USA. Im Oktober geht es dann schon nach Europa. Düsseldorf steht am 16. Oktober mit der Mitsubishi Electric Hall auf dem Tourplan. Tickets gibt es bei Eventim* schon ab sofort.
Die Mitsubishi Electric Hall ist bei Konzertfans nicht unbedingt erste Wahl. Alternativen findet ihr in Krakau, Paris und Lyon – das ist dann allerdings mit einer entsprechenden Reise verbunden. Im März 2027 geht es dann nochmal zurück nach Rotterdam.
