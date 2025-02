Devil May Cry: Gerüchte um Neuauflage des beliebten dritten Teils von Sprecher forciert

Spätestens seit der Veröffentlichung von Devil May Cry 5 ist die beliebte Stylish-Action-Serie wieder auf dem aufsteigenden Ast. In Kürze geht eine Anime-Adaption via Netflix an den Start und vielleicht könnte uns auch im Videospiel-Sektor Nachschub erwarten.

Das deutet jedenfalls Daniel Southworth an, der in der „Devil May Cry“-Serie Dantes schurkischem Zwillingsbruder Vergil seine Stimme leiht. Im Zuge der Power Morphicon 2024 stellt er eine Neuauflage zum beliebten dritten Serienteil in Aussicht.

Konkret erwähnt Southworth an einer Stelle die Arbeit an einem neuen Videospielprojekt, für das er seine Stimme so klingen lassen musste, wie „damals im Jahr 2004“. Ohne das entsprechende Projekt explizit zu verraten, merkte Southworth an, dass die Verantwortlichen fragten, ob er noch immer „die jüngere Vergil-Version“ von Devil May Cry 3 aus dem Jahr 2005 drauf habe.

Obwohl Devil May Cry 3 das dritte Spiel der Serie ist, ist es eigentlich ein Prequel zu den ersten beiden Teilen und handelt von einem jungen Dante am Anfang seiner legendären Karriere als Dämonenjäger. Er gerät in direkten Konflikt mit Vergil, der große dämonische Macht erlangen will, indem er ein Portal zur Dämonenwelt auf der Erde öffnet.

Devil May Cry 3 wird von vielen Fans als das beste Spiel der Serie angesehen. In späteren Neuauflagen wurde Vergil als alternative spielbare Figur mit eigenen Bewegungen und eigener Erzählung hinzugefügt.

via GameRant, Bildmaterial: Devil May Cry 5 Special Edition, Capcom