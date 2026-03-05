Pokémon Pokopia ist laut Fachpresse das beste Pokémon-Spiel in der Metacritic-Ära

Pokémon Pokopia erscheint heute exklusiv für Nintendo Switch 2 – und hat schon vorab viele Fans gewonnen. Die Lebenssimulation, die nicht nur von uns als gelungene Mischung aus Pokémon, Animal Crossing, Minecraft, Viva Piñata und Dragon Quest Builders beschrieben wird und dazu noch einen ganz eigenen Charakter entfaltet, ist derzeit das bestbewertete Pokémon-Spiel in der Geschichte von Metacritic.

Mit einer Bewertung von 88 Punkten auf Metacritic ist es das bestbewertete Pokémon-Spiel seit Einführung der Aggregator-Plattform und liegt nahezu gleichauf mit den aktuellen Hits Resident Evil Requiem (89) und Mewgenics. Das beste Pokémon-Spiel? Wer hätte das gedacht?

Aber tatsächlich: Das einzige Pokémon-Spiel, das ebenfalls eine Wertung von 88 erhielt, war Pokémon Y. Pokémon X erhielt jedoch nur 87. Deshalb wird allgemein angenommen, dass Pokémon X & Y etwas hinter Pokémon Pokopia liegen.

In Pokopia übernehmt ihr die Rolle eines Ditto, das die Gestalt eines Menschen annimmt. In dieser Form freundet ihr euch mit anderen Pokémon an, nutzt deren Fähigkeiten und entdeckt ein Mysterium um die Umweltzerstörung; der Gameplay-Loop mit Experimentieren, realer Tageszeit und Koop ist motivierend und auch die Grafik und der Sound werden in unserem Test mit soliden 60 FPS, und nostalgisch-charmantem Sound hervorgehoben.

Die Metacritic-Liste zur Serie:

Pokémon Pokopia – 88

Pokémon X & Y – 87,5 (87 für X, 88 für Y)

Pokémon Schwarz & Weiß – 87

Pokémon HeartGold & SoulSilver – 87

Pokémon Sonne & Mond – 87

Pokémon Diamant & Perl – 85

Pokémon Ultrasonne & Ultramond – 84

Pokémon Platin – 83

Pokémon ORAS – 82,5 (83 für OR, 82 für AS)

Pokémon Legenden: Arceus – 83

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo