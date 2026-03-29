Der Auftritt von Fox McCloud im Mario-Galaxy-Film lässt nicht nur Fans frohlocken

Der Fuchs ist aus dem Sack! Nach vielen Spekulationen ist nun offiziell bestätigt, dass Fox McCloud aus der Star Fox-Reihe im kommenden Super Mario Galaxy Film auftreten wird. Nintendo und Illumination konnten die Überraschung wohl nicht länger geheim halten – sehr zum Unmut einiger Fans, die sich durch die späte Bestätigung gespoilert fühlten.

Gleichzeitig sorgte die Ankündigung auch für viel Begeisterung. Denn mit Fox McCloud feiert eine der beliebtesten Nintendo-Figuren ihr Debüt auf der großen Leinwand.

Nicht nur Fans feiern Fox’ Filmdebüt

Die Freude über den Auftritt des berühmten Piloten beschränkt sich nicht nur auf die Community. Auch Menschen, die eng mit der Entstehung der Reihe verbunden sind, zeigten sich begeistert. So reagierte Argonaut Games, das maßgeblich an der Entwicklung des ursprünglichen Star Fox beteiligt war, mit großer Freude auf den neuen Filmauftritt.

„Wir haben den Super-FX-Chip entwickelt, Star Fox programmiert und ihm seinen ersten barrel roll-Move beigebracht. Jetzt macht er den Sprung vom Star Fox auf dem Fernsehbildschirm zum Star Fox auf der Kinoleinwand. Rock ’n’ Roll! Aber hallo!“

Auch Dylan Cuthbert, der maßgeblich daran beteiligt war, Fox den Nachnamen „McCloud“ zu geben, meldete sich in den sozialen Netzwerken zu Wort und feierte das Comeback der Figur.

Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass Glen Powell Fox McCloud im Film sprechen wird. Der aus mehreren Filmen, darunter Top Gun: Maverick, bekannte Schauspieler, sollte sich also bestens mit Kampfjets auskennen, und ist doch eine passende Besetzung für den berühmten Arwing-Piloten.

Kommt jetzt auch noch ein neues Spiel?

Die Filmankündigung kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem auch neue Gerüchte rund um die Reihe kursieren. Laut dem bekannten Insider NateTheHate soll bereits ein neues Spiel in Entwicklung sein.

Sollte sich das bewahrheiten, wäre es das erste neue Star-Fox-Spiel seit rund einem Jahrzehnt. Für Fans der Reihe waren die letzten Tage damit ein echtes Highlight: erst die Filmankündigung, nun mögliche Hinweise auf ein neues Spiel.

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment