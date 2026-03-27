Das neue Tomodachi Life erspart euch „unangenehme“ Beziehungen eurer Familien-Miis

Seit einigen Tagen ist eine Demo zum neuen Tomodachi Life auf der Nintendo Switch verfügbar. Fans nutzen die Gelegenheit bereits fleißig, um ihre eigenen Miis zu erstellen – teilweise mit erstaunlich detailreichen Ergebnissen.

Während viele Fans noch mit der Gestaltung ihrer Insel und Bewohner beschäftigt sind, ist nun auch ein eher verstecktes Feature ans Licht gekommen, das sich viele Fans schon lange gewünscht hatten.

Denn der neue Teile führt ein System ein, das unangenehme Situationen zwischen Miis künftig verhindern soll.

Beziehungen zwischen Miis lassen sich nun festlegen

In früheren Teilen der Reihe konnten Spieler zwar Beziehungen für den eigenen Mii festlegen, nicht jedoch für alle anderen Figuren auf der Insel. Dadurch kam es gelegentlich zu sehr merkwürdigen Konstellationen – etwa wenn zwei Miis, die eigentlich Familienmitglieder darstellen sollten, plötzlich romantisches Interesse aneinander entwickelten.

In Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden lässt sich dieses Problem nun vermeiden. SpielerInnen können die Beziehungen zwischen allen Miis im Voraus festlegen. Wird beispielsweise definiert, dass ein Charakter der Vater oder die Schwester eines anderen ist, werden mögliche romantische Beziehungen automatisch blockiert.

Darüber hinaus gibt es weitere Optionen bei der sogenannten „Partnerpräferenz“. So können SpielerInnen individuell festlegen, welches Geschlecht ihr Mii bevorzugt. Hier gibt es die Auswahlmöglichkeiten „weiblich”, „männlich” und „nicht binär”. Diese können beliebig zugeteilt werden – oder auch nicht.

Fans freuen sich darüber

Viele Fans reagieren begeistert auf diese Änderung. In Communitys wie dem Tomodachi-Life-Subreddit feiern SpielerInnen das neue System bereits. Ein Nutzer schrieb etwa: „Mein Traum ist wahr geworden!! Die Prophezeiung hat sich erfüllt!“, während ein anderer erleichtert feststellte, dass nun endlich „Der Mii meines Cousins wird endlich aufhören, mich zu fragen, ob er mit seiner Schwester ausgehen darf.“

Mit den neuen Einstellmöglichkeiten lässt sich das soziale Gefüge der Insel deutlich gezielter gestalten – und gleichzeitig werden einige der unangenehmsten Momente früherer Teile endgültig verhindert. Zusammen mit dem Demo wurde auch ein ausführlicher Übersichtstrailer veröffentlicht. Für weitere Einzelheiten legen wir euch unsere Vorschau zum Spiel ans Herz.

Was haltet ihr von den neuen Einstellungsmöglichkeiten? Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden erscheint am 16. April für die Nintendo Switch und ist natürlich auch auf der Switch 2 spielbar.

via The Gamer, Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo