„Das 2D-Zelda, auf das wir warten“ – Details zu The Adventures of Elliot lassen Zelda-Fans frohlocken

Erst im Februar wurde endlich der Termin bestätigt: Am 18. Juni erscheint The Adventures of Elliot: The Millennium Tales weltweit für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC.

Nun haben Publisher Square Enix und Entwickler Claytechworks neue Informationen zum kommenden HD-2D-Action-RPG veröffentlicht und geben Einblicke in eine weitere Epoche der Spielwelt sowie neue Gameplay-Mechaniken.

Eine Reise durch tausend Jahre Geschichte

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Elliot und seine Begleiterin Faie, die mithilfe eines Portals durch die Zeit reisen. Ihr Ziel ist es, den Fluch von Prinzessin Heuria aus dem Königreich Huther zu brechen. Dafür besuchen sie verschiedene Epochen der Weltgeschichte.

Eine dieser Zeiten ist die „Age of Reconstruction“, die deutlich vor Elliots Heimatzeit – der sogenannten „Age of Safekeeping“ – liegt. In dieser Ära ist die Welt in einem düsteren Zustand: Die Überreste der Menschheit kämpfen hier ums Überleben.

Die Menschen haben sich im kleinen Dorf Littlehope zusammengeschlossen, wo sie mit knappen Ressourcen versuchen zu überleben. Dazu gehört etwa Heurich, ein Abenteurer aus Littlehope, der nach einem Heilmittel für seine kranke Freundin Diona sucht.

Ausrüstung, Prüfungen und Bonus-Belohnungen

Auch beim Gameplay hat Square Enix weitere Details vorgestellt. Neben Waffen und Magiekristallen kann Elliot nun Accessoires ausrüsten, die unterschiedliche Effekte bieten. In jeder Epoche warten außerdem Quests, die von verschiedenen Bewohnern vergeben werden.

Über die Welt verteilt finden sich zudem geheimnisvolle Schreine des Lebens. Dort stellen sich SpielerInnen sowohl Kampf- als auch Rätselprüfungen. Wer sie besteht, erhält sogenannte Lebenssplitter. Vier davon erhöhen Elliots maximale Lebensenergie dauerhaft.

Genau wie ihr Name erinnern diese Schreine unweigerlich an jene aus Zelda: Breath of the Wild. Die Zelda-Fansite Zelda Dungeon hofft (nicht nur deshalb) darauf, dass The Adventure Elliot gleich mal das „2D-Zelda, auf das wir alle warten“ wird.

Ein weiteres System sind Bonus-Drops: Besiegt ihr mehrere Gegner hintereinander, ohne Schaden zu nehmen, erhöhen sich die Beutechancen deutlich. Dadurch lassen sich schneller Währung, Pfeile, Bomben oder Status-Items sammeln.

Katzen sammeln als Nebenbeschäftigung

Neben den ernsten Abenteuern gibt es auch eine deutlich entspanntere Aktivität: Katzen sammeln. Überall in der Welt von Philabieldia lassen sich Katzen finden, die Elliot anschließend in die Stadt bringen kann.

Dort wartet ein reisender Katzenliebhaber, der Elliot je nach Anzahl der geretteten Tiere belohnt. Die Katzen lassen sich anschließend sogar füttern und pflegen – unterschiedliche Tiere bevorzugen dabei verschiedene Lebensmittel wie Fisch, Fleisch oder Käse.

Wer bereits andere HD-2D-Spiele von Square Enix gespielt hat, darf sich auch auf einige Belohnungen später in Elliot freuen. Hier unser Artikel dazu. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann das bereits tun: Eine Demo ist weiterhin für Nintendo Switch 2 verfügbar.

Das vollständige Spiel erscheint schließlich am 18. Juni für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC. Physische Versionen gibt es für PS5* und Xbox, während die Switch 2 leider nur mit einer Game Key Card bedient wird. Werdet ihr es spielen?

via Gematsu, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works