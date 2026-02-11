Square Enix belohnt HD-2D-Fans: So sahnt ihr Boni für The Adventures of Elliot ab

Bei der letzten Nintendo „Partner-Showcase“-Direct bekamen wir einen frischen Trailer und einen konkreten Termin zu The Adventures of Elliot: The Millennium Tales zu sehen. Nun legt Square Enix nach und enthüllt eine besondere Aktion für treue Fans: Wer Speicherstände ausgewählter Square-Enix-Titel besitzt, erhält exklusive Ingame-Boni.

Die Aktion umfasst Speicherdaten (oder je nach Plattform die Kaufhistorie) von Octopath Traveler 0, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, Various Daylife und Triangle Strategy. Alle Spiele wurden von Team Asano entwickelt oder beaufsichtigt und die meisten bieten den populären HD-2D-Stil.

Auch Demo-Speicherstände können unter Umständen ausreichen. Voraussetzung ist, dass sich die Daten auf demselben System befinden, auf dem Elliot gespielt wird – bei Steam genügt die entsprechende Kaufhistorie.

Das sind die Boni

Als Belohnung winken verschiedene Schwert-Magicite-Boni, etwa eine erhöhte Schadensrate gegen geschwächte Gegner, eine verbesserte Krit-Chance, mehr Grundschaden, verkürzte Ladezeiten oder Bonus-Schaden bei hoher Schild-Ausdauer.

Zusätzlich gibt es die Departure Brooch, die leicht erhöhte Drops von Ingame-Währung und Magicite-Fragmenten ermöglicht. Die Boni lassen sich über das Hauptmenü verknüpfen und später im Spiel im Waisenhaus beanspruchen – sofern der Bereich gerade zugänglich ist. Die konkreten Stats und Verbesserungen könnt ihr euch auf der Website von Nintendo Life anschauen.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erscheint am 18. Juni für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Für PS5, Xbox und Switch 2 wird es eine Handelsversion geben, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

Eine Demo ist auf Switch 2 weiterhin verfügbar – wer sich selbst ein Bild vom HD-2D-Abenteuer machen möchte, sollte unbedingt reinschauen. Wer übrigens an den aktuellen Geschäftszahlen von Square Enix interessiert ist, sollte einen Blick in diesen Artikel werfen.

via RPG Site, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works