Abhilfe kommt: Erster Patch zu Pokémon Pokopia soll diese kritischen Fehler beheben

Nur rund eine Woche nach der Veröffentlichung hat The Pokémon Company bereits den ersten Patch für Pokémon Pokopia angekündigt. Das Update bringt zwar keine neuen Inhalte, soll aber mehrere bekannte Probleme im Spiel beheben und einige kleine Verbesserungen einführen.

Das steckt im Patch

Besonders betroffen sind derzeit mehrere Quests in verschiedenen Regionen, bei denen SpielerInnen unter bestimmten Umständen nicht weiterkommen können. So kann es beispielsweise passieren, dass in Welkwüstia während der Quest „Lasst uns ein Zuhause bauen!“ Schiggy auf einen Baum klettert und danach nicht mehr angesprochen werden kann – wodurch die Aufgabe nicht abgeschlossen werden konnte.

Auch in Trübküstia kann es zu Problemen kommen. In der Quest „Finde das Pokémon-Center!“ kann der Fortschritt blockiert werden, wenn bestimmte brüchige Blöcke auf einer Brücke zu früh zerstört werden oder ein Ereignis mit Tangoloss nicht korrekt ausgelöst wird.

Weitere Fehler betreffen die Region Kargbergia, in der unter bestimmten Bedingungen Begegnungen mit Rotom nicht stattfinden oder Quests wie „Lasst uns die Straßen aufräumen!“ nicht korrekt weitergeführt werden können. Zusätzlich wurde entdeckt, dass der Pokédex-Eintrag von Webarak derzeit einen falschen Typ anzeigt.

Neben den Fehlerbehebungen sind auch kleinere Verbesserungen geplant. Einige Questbereiche sollen klarer gestaltet werden, etwa wenn SpielerInnen in der Welkwüstia oder am Trübküstia Blöcke falsch platzieren und dadurch nicht mehr erkennen können, wie sie eine Aufgabe fortsetzen sollen.

Pokémon Pokopia konnte bereits kurz nach Veröffentlichung einen starken Start hinlegen: Laut The Pokémon Company hat sich das Spiel bereits über 2,2 Millionen Mal verkauft. Neben den technischen Verbesserungen gibt es auch schon neue Inhalte im ersten Event. Warum ihr hier aber keine Pick schieben müsst, erfahrt ihr hier.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo