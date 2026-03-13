LUMIBRICKS verbindet Izakaya-Kultur mit Cyberpunk-Stil in einem Set für Anime- und JRPG-Fans

Werbung. Die Izakaya ist der populärste Gastrobetrieb in japanischen Städten und ihr habt schon etliche dieser Kneipen besucht, wenn ihr schon mal ein Yakuza gespielt habt. Diese traditionellen, zwanglosen Orte werden von Japanern gerne für Feierabendgetränke oder als geselliger Treffpunkt genutzt.

LUMIBRICKS ist bekannt dafür, Klemmbausteine mit Beleuchtung zu kombinieren und da kommt die Izakaya genau richtig. Mit einem eigenen Modell verbindet man die japanische Izakaya-Kultur mit dem Cyberpunk-Stil und passender Illumination.

Wer schon einmal JRPG gespielt oder Cyberpunk-Anime gesehen hat, dem kommt die Kulisse des Sets wahrscheinlich bekannt vor: eine schmale Neonstraße und eine kleine Izakaya, die unter bunten Leuchtreklamen zum Besuch einlädt. Und irgendwo aus der Nähe steigt Dampf aus einem Ramen-Stand auf.

Genau diese Mischung aus Alltag und futuristischem Chaos versucht LUMIBRICKS mit seinem Izakaya-Cyberpunk-Set* einzufangen. Das Modell kombiniert die Architektur einer traditionellen japanischen Izakaya mit der dichten Neonbeleuchtung einer Cyberpunk-Stadt.

So baut sich das Izakaya-Set

Der Bau beginnt mit der traditionellen Struktur der Izakaya selbst. Holzbalken, Shoji-Türen und kleine Laternen-Details schaffen eine klassische japanische Atmosphäre. Im wirklichen Leben sind Izakayas ungezwungene Treffpunkte, an denen Menschen nach der Arbeit kleine Gerichte essen, trinken und sich entspannen. Schon beim Zusammenbau des Modells ist dieses alltägliche Gefühl präsent.

Dann kommt die Cyberpunk-Ebene zum Vorschein. Metallplatten, freiliegende Rohrsysteme und leuchtende Schilder umgeben nach und nach das Gebäude. Wenn dann noch der Ramen-Stand und der kleine Imbissstand neben der Izakaya hinzukommen, wirkt die Szene bereits wie eine belebte Gasse in einer futuristischen Stadt.

Aber der eigentliche Wow-Effekt kommt, wenn das Licht eingeschaltet wird. Das Set enthält 20 Lichtpunkte, darunter vier Lichtleisten, drei Lichtleiter und ein leuchtendes Acrylschild. Gelbes Licht vermischt sich mit Blau-, Violett- und Rottönen und erzeugt so die Art von Neon-artiger „Lichtverschmutzung“, die man aus dem Cyberpunk-Genre kennt.

Ladenschilder leuchten in verschiedenen Farben. Laternen strahlen sanft in der Nähe des Eingangs. Licht fällt auf die Straßenfliesen und reflektiert sich. Kein einfaches Gebäudemodell, sondern ein richtiges, kleines Nachtviertel.

Straße lädt zum Erkunden ein

Das fertige Modell fühlt sich interaktiv an. Das Set besteht aus acht schnell lösbaren Teilen – mehrere davon können geöffnet oder entfernt werden, um das Innere zu erkunden. Anstatt die Gebäude nur von außen zu betrachten, kann man tatsächlich in jeden Raum hineingreifen und mit den Details interagieren.

Die Straße selbst besteht aus drei kleinen Gebäuden – der Izakaya, einem Ramen-Laden und einem Tintenfisch-Grillstand. Die Izakaya ist das komplexeste Gebäude. Zwei Stockwerke und mehrere abnehmbare Wandabschnitte ermöglichen den Zugang zu fast jeder Ecke. Schiebetüren öffnen sich zum Essbereich, wo die Küche und der Sitzbereich mit kleinen Details ausgestattet sind. Ein kleiner Aufzug führt in den zweiten Stock, wo sich ein privater Besprechungsraum im Tatami-Stil befindet.

Daneben befindet sich das Ramen-Restaurant mit einem abnehmbaren Dach und einem kleinen interaktiven Bestellautomaten. Der Tintenfisch-Grillstand kann sogar vollständig von der Basis abgenommen und separat ausgestellt werden. Das Dach und die überdimensionale Tintenfischdekoration lassen sich gemeinsam abnehmen und geben den Blick auf den Kochbereich im Inneren frei.

Geschichten, die sich in der Neon-Gasse verbergen

Einer der interessantesten Teile des Sets ist die kleine Gasse hinter der Izakaya. Sie ist nicht nur ein dekorativer Raum, sondern wirkt wie ein Ort, an dem Geschichten entstehen. Die ruhige Gasse steht im Kontrast zur hell erleuchteten Neonstraße und vermittelt das Gefühl, dass sich gerade etwas Geheimnisvolles abspielt, das man nicht sehen kann.

Das Set enthält übrigens sechs Minifiguren, von denen jede ihre eigene Rolle in diesem Neonviertel spielt. Da ist der Sushi-Ladenbesitzer, ein Gangmitglied und ein umherziehender alter Mann, der harmlos aussieht, aber insgeheim ein Meister der Kampfkunst sein könnte. Neben ihnen gibt es drei nicht-menschliche Charaktere: einen Roboter, einen Anführer des Widerstands und einen mysteriösen Klonhändler.

Kombinierbar mit der Cyberpunk Neoncity

Das Izakaya-Modell ist übrigens mit weiteren Modellen der „Cyberpunk Neoncity“ kombinierbar. LUMIBRICKS verwendet dafür ein modulares System der Stromversorgung, sodass mehrere Gebäude der „Neon City“-Serie über einen einzigen USB-Anschluss mit Strom versorgt werden können. Die Grundplatten verfügen über seitliche Kontaktpunkte.

Das Izakaya-Modell vereint traditionelle japanische Architektur, Shoji-Türen, Laternen und Straßenimbisse unter leuchtenden Neonlichtern und futuristischen Details. Das Ergebnis wirkt wie ein kleiner Ausschnitt einer Cyberpunk-Stadt, in der Vergangenheit und Zukunft auf derselben Straße existieren.

Wer Anime-inspirierte Welten und interaktive Klemmbaustein-Sets mag, für den ist das LUMIBRICKS Izakaya* eine klare Empfehlung. Es ist nicht nur ein Modell, das man einmal zusammenbaut – es ist vielleicht auch der Beginn eurer eigenen neonbeleuchteten Straße.

Hinweis: Es handelt sich um einen bezahlten Beitrag, keinen redaktionellen Text. Bildmaterial: Lumibricks