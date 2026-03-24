Pokémon-Anime: Fans interpretieren Anime-Teaser als Hinweis auf Pokopia-Crossover

Pokémon Pokopia entwickelte sich zu einem echten Erfolg für die Pokémon-Reihe. Das Spiel begeistert aktuell zahlreiche Fans und konnte bereits kurz nach dem Start mit einer enormen Nachfrage überzeugen. Teilweise waren physische Versionen sogar schnell ausverkauft.

Der Erfolg scheint sich nun auch auf andere Bereiche der Marke auszudehnen – möglicherweise sogar auf den Anime.

Teaser im Pokémon-Anime sorgt für Spekulationen

Am Ende der neuesten Episode von Pokémon Horizonte gab es einen kurzen Teaser, der Fans sofort aufmerksam gemacht hat. Darin ist zunächst Captain Pikachu zu sehen, der mit dem Rücken zur Kamera steht. Kurz darauf verwandelt sich Pikachu plötzlich in ein Ditto.

Mehr Informationen liefert der Clip allerdings nicht. Stattdessen endet der Teaser mit einem Hinweis, dass Fans am 17. April wieder einschalten sollen.

Offiziell bestätigt ist ein Crossover mit Pokémon Pokopia zwar noch nicht. Doch das Timing sorgt bei vielen Fans bereits für entsprechende Spekulationen. Ditto spielt im Spiel eine besondere Rolle, weshalb die Szene durchaus als Hinweis auf eine kommende Verbindung zwischen Anime und Spiel interpretiert wird.

Noch mehr am Horizont

Auch weitere Leaks aus der Community deuten darauf hin, dass der Anime künftig verstärkt Crossovers mit aktuellen Pokémon-Spielen planen könnte. Neben Pokopia sollen angeblich auch mobile Titel der Reihe in zukünftigen Episoden aufgegriffen werden.

Wie umfangreich ein möglicher Pokopia-Auftritt im Anime tatsächlich ausfallen könnte, bleibt allerdings abzuwarten. Einige Fans vermuten, dass Ditto lediglich in einer kurzen Storyline auftaucht, die lose mit dem Spiel verbunden ist.

Spätestens am 17. April dürfte sich zeigen, ob Pokémon Pokopia tatsächlich den Sprung in den Anime schafft. Was ist eure Meinung dazu?

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo