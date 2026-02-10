30 Jahre Pokémon: Besondere Promokarten lassen die Starter aller Generationen hochleben

Zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Franchise hat das Pokémon-Sammelkartenspiel eine Besonderheit für euch: In den nächsten Monaten werden drei Sets der „First Partner Illustration Collections“ erscheinen. Los geht es am 30. März mit den Startern der Regionen Kanto, Sinnoh und Alola.

Diese Karten weisen mehrere Besonderheiten auf. Die Illustrationen zeigen ikonische Orte und Gegenstände aus den jeweiligen Regionen, darunter Arenamarkenzeichen, Pokédex und weitere bekannte Items und Referenzen.

In der Kollektion Serie 1 sind garantiert die drei ersten Promokarten sowie zwei Boosterpacks des Sammelkartenspiels und ein Stickerbogen enthalten. Die Illustrationen sind dabei so gestaltet, dass die drei Starter der jeweiligen Generation eine eigene vollständige Illustration ergeben.

Die Serien 2 und 3 sollen im weiteren Verlauf des Jahres erscheinen und die Starter der übrigen sechs Generationen abdecken. Naheliegend wäre daher, dass Serie 2 die Regionen Johto, Einall (Unova) und Galar beinhalten, während Serie 3 die Regionen Hoenn, Kalos und Paldea bietet.

The Pokémon Company feiert den diesjährigen 30. Geburtstag von Pokémon mit einer ganzen Reihe von Aktivitäten und diese Promokarten sind nur ein Teil davon. Sie dürften begehrt unter Fans sein, soviel ist klar. Behaltet den offiziellen Pokémon-Store bei Amazon* im Auge!

Die ersten Karten:

