Nur Taschengeld: Wie der westliche Erfolg von Final Fantasy VII Square umdenken ließ

Heute sind global lokalisierte Fassungen von Spielen aus Square Enix‘ Portfolio kaum noch aus der Videospiellandschaft wegzudenken – das war allerdings nicht immer so. Tatsächlich musste das Lokalisierungsteam des Unternehmens Ende der 90er Jahre regelrecht um die Möglichkeit, Spiele für den Westen zu lokalisieren, betteln. Bis ein Spiel alles veränderte.

So erklärt es jedenfalls Richard Honeywood, der als Größe im Bereich der Lokalisierung gilt und ehemaliger Mitarbeiter von Square war. Im Gespräch mit Time Extension führt er aus, wie schwierig es war, die Führungsetage von Square davon zu überzeugen, mehr Spiele im Westen zu veröffentlichen.

Nicht mehr als Taschengeld

„Damals dachten viele Entwicklerteams bei Square, die ausländischen Versionen brächten im Grunde nur ein Taschengeld; kein richtiges Geld“, so Honeywood. „Sie konzentrierten sich lieber auf die japanische Version, von der sie sich deutlich höhere Verkaufszahlen versprachen. Wir mussten quasi jeden einzelnen von ihnen überzeugen und fragen: ‚Erlauben Sie uns bitte, dieses Spiel zu lokalisieren?‘“

Im Fall von Final Fantasy VII erteilte man offensichtlich eine solche Erlaubnis, die bekanntermaßen zwar in einer nicht ganz geglückten Lokalisierung mündete, aber trotzdem für einen satten, kommerziellen Erfolg außerhalb Japans sorgte. Vor diesem Hintergrund dauerte es nicht lange, bis Square erkannte, dass Honeywoods Einschätzung durchaus berechtigt gewesen sein könnte.

„Letztendlich wurde es dadurch einfacher, dass Final Fantasy VII sich in Nordamerika und Europa wie geschnitten Brot verkaufte und enorme Gewinne einbrachte“, so Honeywood. „Plötzlich bettelten uns sogar die Spiele an, die wir ursprünglich nicht lokalisieren sollten.“ Honeywood erklärt weiter: „Gleichzeitig versuchte man in den USA, mehr Übersetzer einzustellen. Also wurden zwei neue Übersetzer engagiert: Yoshinobu ‚Nobby‘ Matsuo und Brian Bell.“

Wo wir schon im Thema sind: Kürzlich enthüllte Square Enix, dass die Switch-2-Fassung von Final Fantasy VII Rebirth schon in Kürze erscheinen soll. Alle Details lest ihr hier.

via GamesRadar, Bildmaterial: Square Enix, Final Fantasy VII