Wii- und DS-Spiele sollen für Switch Online im Anflug sein

In den vergangenen Jahren hat sein Nintendo das „Switch Online“-Angebot stetig erweitert. Mit der Switch 2 feierten GameCube-Spiele ihr Debüt für den kostenpflichtigen Service. Mit „Virtual Boy“-Spielen war sicherlich nicht zu rechnen, doch auch sie starten demnächst.

Bislang fehlen jedoch neben GameBoy, SNES und Co. zwei oft gewünschte Plattformen: der Nintendo DS und die Wii. Beide Systeme stellen Nintendo vor besondere Herausforderungen. Anders als andere Konsolen, die sich mit Controller und Bildschirm leicht emulieren lassen, besitzt der DS zwei Displays, während die Wii auf Bewegungssensoren setzt.

Daher war es bislang kompliziert, die Spiele auf ein „klassisches“ System zu bringen. Wii-Titel erschienen daher bisher meist als aufwendigere Remasters, etwa Super Mario Galaxy, oder Zelda: Skyward Sword.

Doch in der vergangenen Woche entdeckten Fans auf einer NSO-Support-Seite einen Hinweis auf eine „Switch 2 Wii Remote“ – nur ein Fehler, wie andere Fans schnell aufdeckten. Passend dazu behauptete Leaker und XboxEra-Gründer Nick ‚Shpeshal‘ Backer allerdings, dass sowohl Wii- als auch DS-Spiele tatsächlich zu Nintendo Switch Online kommen sollen – zusammen mit dem Sega CD.

Dafür tüftle Nintendo derzeit an einer modernisierten Wii Remote, die keine Sensorleiste mehr benötigen soll für die Pointerfunktion. Bereits im Vorjahr wurde ein Patent für eine Dual-Screen-Funktion mit „Bild-in-Bild“-Modus und umschaltbaren Ansichten eingereicht. Allerdings: bislang ist alles unbestätigt.

via The Gamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo