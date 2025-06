Dieses nostalgische GameCube-Easter-Egg ist auf der Nintendo Switch 2 versteckt

Mit Nintendo Switch 2 feiern auch die GameCube-Spiele ihren Startschuss im Rahmen von Nintendo Switch Online + Erweiterungspass. Fans des lila Würfels erinnern sich wohlig an die legendäre Startanimation zurück, die das Logo der Konsole bei charmanter Musikuntermalung auffaltete. Blöd, dass eben diese Animation auf Nintendo Switch 2 fehlt.

So dachte man zumindest. Spawn Wave hat aber eine spannende Entdeckung gemacht. Haltet Ihr den Control-Stick in eine beliebige Richtung gedrückt, während Ihr die „Switch Online GameCube“-Applikation ladet, bekommt ihr die ikonische Startanimation nämlich eben doch spendiert!

Und zwar hübsch in 4K aufpoliert – das lässt Fans in Nostalgie schwelgen. „Cool, wenn dann der Stick Drift beginnt, kannst du sie [die Startanimation] jedes Mal bekommen“, witzelt ein Fan als Reaktion auf den spaßigen Fund.

Zum Start der Switch 2 werden aktuell GameCube-Klassiker wie The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soul Calibur 2 und F-Zero GX im Erweiterungspaket angeboten. Die Spiele erhalten eine verbesserte Grafik und anpassbare Steuerung. Weitere Titel sollen schon bald folgen. Alle Informationen lest ihr hier.

via IGN, Bildmaterial: Nintendo