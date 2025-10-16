Man darf ja träumen: Bluepoint Games sucht nach Entwickler mit Third-Person-Erfahrung

Bluepoint Games dürfte so ziemlich jedem PlayStation-Fan etwas sagen. Immerhin verantwortete die Spielschmiede in den letzten Jahren spannende Projekte wie die Remakes zu Shadow of the Colossus und Demon’s Souls.

Gerade nach der gelungenen Neuauflage von Demon’s Souls wünschten sich Fans flott Nachschub in Form eines Bloodborne-Remakes. Und ja, die Job-Beschreibung würde durchaus zu so einem Projekt passen …

So sucht das Studio über die hauseigene Karriere-Webseite nach einem Senior Combat Designer. In der Stellenbeschreibung wird unter den Qualifikationen erwähnt, dass sich der oder die BewerberIn mit Kampfsystemen und -mechaniken für Nahkampf-Action-Erlebnisse in Third-Person auskennen sollte.

Allerdings: Bereits im Juni 2024 erklärte das Studio, an einem „Originalspiel“ zu arbeiten. Im Januar dieses Jahres enthüllte ein Medienbericht dann, dass Sony unter anderem ein Bluepoint-Projekt eingestampft habe. Dabei handelte es sich mutmaßlich um ein „God of War“-Spiel mit Live-Service-Element.

The Gamer spekuliert nun auf eine abgewandelte Form eben dieses Projekts, vielleicht ohne – zuletzt wenig erfolgversprechendem – Live-Service-Charakter. Bleibt wohl nur abzuwarten und Tee zu trinken. Wie sähe Euer Bluepoint-Wunschprojekt aus?

via The Gamer, Bildmaterial: Bloodborne, Sony, FromSoftware