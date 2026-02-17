Pokémon Pokopia erhält praktisches Online-Feature im Stil von Minecraft

Das kommende Sandbox-Abenteuer Pokémon Pokopia kann nicht nur spielerisch in den Previews überzeugen, sondern auch in puncto Multiplayer. In einem Interview mit Famitsu bestätigte Director Takuto Edagawa zunächst, dass es sich um das bislang größte Projekt von Omega Force (ein Entwicklerstudio innerhalb von Koei Tecmo) handelt.

„Ich kann Ihnen keine genaue Zahl nennen, aber es handelt sich um die größte Anzahl von Personen, die bisher an einem von ω-Force (Omega Force) entwickelten Titel beteiligt waren“, so Director Takuto Edagawa. Und dort arbeitete man zuletzt immerhin an Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung.

Auch bei der kreativen Arbeit sei eng mit Game Freak und The Pokémon Company zusammengearbeitet worden – neue Pokémon-Designs entstanden gemeinschaftlich und wurden kontinuierlich weiterentwickelt.

Minecraft-ähnliche „Cloud Island“-Server

Besonders spannend sind die Details zum Multiplayer. Laut Edagawa funktioniert dieser wie im Trailer gezeigt: SpielerInnen können entweder die Hauptinsel eines Hosts besuchen oder gemeinsam eine separate „Blank“-Insel aufbauen, die unabhängig vom Story-Fortschritt existiert. Der Clou: „Auch wenn der „host“ (Inselbesitzer) nicht mitspielt, kann jeder mitmachen und spielen.“

Das System trägt den Namen „Cloud Island“ und erinnert stark an persistente Server wie in Minecraft. Damit können MitspielerInnen jederzeit beitreten – auch wenn der ursprüngliche Inselbesitzer offline ist. Laut Edagawa war genau diese Flexibilität ein zentraler Gedanke hinter der Funktion.

Gerade für SpielerInnen mit unterschiedlichen Zeitplänen dürfte das Feature das gemeinsame Online-Erlebnis deutlich komfortabler machen. Es eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für langfristige Projekte und kooperative Dorfbau-Träume.

Pokémon Pokopia erscheint am 5. März für Nintendo Switch 2. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar. Passend dazu wurde bereits eine ganze Wagenladung Merchandise angekündigt. Möchtet ihr Pokopia allein oder mit Freunden angehen?

via Eurogamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo