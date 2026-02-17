Ubisoft präsentiert physische Rayman 30th Anniversary Edition, die jetzt vorbestellbar ist

Nach dem „Shadowdrop“ der Rayman 30th Anniversary Edition hat Ubisoft jetzt auch Details zur physischen Version der Sammlung folgen lassen, die bei Amazon inzwischen auch schon für Nintendo Switch* und PlayStation 5* vorbestellbar ist.
Für einen Aufpreis von 15 Euro gegenüber der für 19,99 Euro erhältlichen, digitalen Version gibt es einige physische Boni und allen voran natürlich die Inhalte auf Disc und Cartridge. Die Veröffentlichung erfolgt am 26. Juni 2026.
In der physischen Version enthalten sind neben den fünf klassischen Versionen von Rayman auf Datenträgern auch drei Premium-Postkarten, ein doppelseitiges Poster und wiederverwendbare Sticker.
Während man sich bei Ubisoft und Digital Eclipse noch über die Beseitigung von alten Bugs einig werden muss, kann sich der Rest der Sammlung schon sehen lassen. Neben den Rayman-Versionen für PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Advance und Game Boy gibt es auch einen bislang nie spielbaren SNES-Prototypen, 120 zusätzliche Level und moderne Quality-of-Life-Features sowie eine interaktive Dokumentation.
Die physische Edition:
Bildmaterial: Rayman 30th Anniversary Edition, Ubisoft
3 Kommentare
Und einen neu aufgenommenen Soundtrack. Der alte ist natürlich nicht dabei. Ich hab selbst zwar keinen Bezug zu der Musik, weil ich das Original nie gespielt habe, aber ich hasse es, wenn gerade Musik in so einem Remaster ersatzlos geändert wird.
Also sage ich wie üblich "Nein, Danke".
Ich würde ja im besten Fall gerne mal vorher in den neuen Soundtrack reinhören wollen, bevor ich mir ein Urteil vorab bilde.
Aber wenn ich mir vorstelle, dass perfekt in das Level eingebundene Musik abgeändert wird, würde mich das dann auch enttäuschen.
Das markanteste Beispiel hierfür ist für mich das Level Allegro Presto wo sogar die Gegner im Takt der Musik ihre Töne abgegeben haben.
Aber da Ubisoft Spiele generell schnell im Preis sinken, würde ich denke ich für 25€ für die Switch mal zugreifen, auch wenn ich das Spiel problemlos im Original verfügbar habe.
Nachtrag: Ich habe jetzt in den neuen Soundtrack reingehört während einem YouTube Playthrough. Das ist ja einfach nur grausam, wie der Soundtrack absolut nichts mit dem Original gemein hat. Nee, dann bleibe ich beim Original.
Mit den bekannten Speicherbugs in den MS DOS und Atari Jaguar Versionen