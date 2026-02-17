Ubisoft präsentiert physische Rayman 30th Anniversary Edition, die jetzt vorbestellbar ist

Nach dem „Shadowdrop“ der Rayman 30th Anniversary Edition hat Ubisoft jetzt auch Details zur physischen Version der Sammlung folgen lassen, die bei Amazon inzwischen auch schon für Nintendo Switch* und PlayStation 5* vorbestellbar ist.

Für einen Aufpreis von 15 Euro gegenüber der für 19,99 Euro erhältlichen, digitalen Version gibt es einige physische Boni und allen voran natürlich die Inhalte auf Disc und Cartridge. Die Veröffentlichung erfolgt am 26. Juni 2026.

In der physischen Version enthalten sind neben den fünf klassischen Versionen von Rayman auf Datenträgern auch drei Premium-Postkarten, ein doppelseitiges Poster und wiederverwendbare Sticker.

Während man sich bei Ubisoft und Digital Eclipse noch über die Beseitigung von alten Bugs einig werden muss, kann sich der Rest der Sammlung schon sehen lassen. Neben den Rayman-Versionen für PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Advance und Game Boy gibt es auch einen bislang nie spielbaren SNES-Prototypen, 120 zusätzliche Level und moderne Quality-of-Life-Features sowie eine interaktive Dokumentation.

Die physische Edition:

Bildmaterial: Rayman 30th Anniversary Edition, Ubisoft