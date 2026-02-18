Ohne Vorwarnung: Konami nimmt „Metal Gear“-Games aus dem digitalen Verkauf

Ohne große Ankündigung hat Konami zwei zentrale Serienteile der „Metal Gear Solid“-Saga aus dem digitalen Verkauf genommen. Die beiden Spiele Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots und Metal Gear Solid: Peace Walker sind nicht mehr separat im PlayStation- und Xbox-Store erhältlich.
Im Xbox-Store werden beide Titel inzwischen mit dem Hinweis „nicht separat erhältlich“ gelistet, verbunden mit einem Verweis auf die kommende Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Im PlayStation Store sind die PS3-Fassungen der Spiele nicht mehr zu finden.
Spielerinnen und Spieler, welche die Titel bereits digital besitzen, können sie weiterhin über ihre Bibliothek herunterladen. Die Änderung gilt nur für Neukäufe. Physische Versionen – etwa von Metal Gear Solid 4 für die PS3 – bleiben weiterhin nutzbar und im Umlauf.
Bereits 2021 wurde der PSP-Store geschlossen, wodurch die ursprüngliche PSP-Version von Peace Walker ohnehin nicht mehr neu verfügbar war. Die nun erfolgte Entfernung betrifft zusätzlich die PS3- und HD-Fassungen der Spiele. Dadurch wird das Angebot der klassischen Teile im Einzelverkauf weiter eingeschränkt.
Der Fokus liegt auf der Master Collection Vol. 2.
Zeitlich fällt die Maßnahme mit der Ankündigung der Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 zusammen, die kürzlich im Rahmen einer State of Play vorgestellt wurde. Die Sammlung umfasst:
- Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots,
- Metal Gear Solid: Peace Walker,
- Metal Gear: Ghost Babel.
Laut Konami enthalten die Neuauflagen neben den Spielen auch Zusatzmaterial wie ein Screenplay Book mit den vollständigen Dialogtexten sowie ein Master Book mit Hintergrundinformationen zu Handlung und Figuren. Bei Amazon könnt ihr die Handelsversionen für PlayStation 5* sowie Xbox Series* und Nintendo Switch 2* schon vorbestellen.
Bereits 2023 brachte Konami mit der Master Collection Vol. 1 die ersten drei Hauptteile der Reihe zurück auf aktuelle Plattformen. Die Entfernung der Einzelversionen lässt den Schluss zu, dass der Publisher nun konsequent auf das Collection-Modell setzt.
Die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 erscheint am 27. August für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Die Spiele werden somit wieder verfügbar, aber Anhänger der Videospiel-Erhaltung dürften die Delistings dennoch nicht begrüßen.
Come on Konami. Erst habt ihr ein paar W's mit dem Yu-Gi-Oh Trading Card Game, den Akündigungen auf der State of Play und Silent Hill F Gefarmt und jetzt das. (Auch wenn man Fairerweise dazu sagen muss das andere Firmen in letzter Zeit auch so was Abgezogen habe siehe Sega z.b).
Hoffentlich wird die Remaster Fassung in Gegensatz zur 1 Master Collection besser laufen.
Das sind ja gängige Praktiken. Fairerweise muss man sagen, realistisch kam man nur noch an Peace Walker auf Xbox gut ran.
Aber zur Wahrheit gehört auch, dass diese Spiele in der neuen Collection schon wieder ohne irgendwelchen nennenswerten grafischen Upgrades kommen wird. Die Specs für MGS4 sind draußen und wenn man sich die anschaut, wird sich da bis auf ein Upscaling bei Auflösung auch nicht viel getan haben. Das kann man noch hinnehmen. Schlimm ist es einfach, wenn man sich Peace Walker anschaut. Man hätte intensiv an dem Titel arbeiten müssen, um für die Collection es dann auch mal optisch ein wenig anzuheben.
Gut möglich, dass das dann auch mal wieder so eine "Release it now, Fix it later" Geschichte wird, wo man dann für 2 alte Spiele ne Roadmap von 2 Jahren hat, was man gerne alles noch verbessern möchte. Das hier ist wirklich eine Low-Effort Collection und Konami sollte sich da auch mal wieder schämen, sowas zum Vollpreis auf die Leute loszulassen. Aber gekauft wird es eh und ich habe den Schabernack ja selbst schon unterstützt. Von daher, Konami hat unser Geld, alles andere ist erstmal zweitrangig für sie.