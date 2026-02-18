Ohne Vorwarnung: Konami nimmt „Metal Gear“-Games aus dem digitalen Verkauf

Ohne große Ankündigung hat Konami zwei zentrale Serienteile der „Metal Gear Solid“-Saga aus dem digitalen Verkauf genommen. Die beiden Spiele Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots und Metal Gear Solid: Peace Walker sind nicht mehr separat im PlayStation- und Xbox-Store erhältlich.

Im Xbox-Store werden beide Titel inzwischen mit dem Hinweis „nicht separat erhältlich“ gelistet, verbunden mit einem Verweis auf die kommende Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Im PlayStation Store sind die PS3-Fassungen der Spiele nicht mehr zu finden.

Spielerinnen und Spieler, welche die Titel bereits digital besitzen, können sie weiterhin über ihre Bibliothek herunterladen. Die Änderung gilt nur für Neukäufe. Physische Versionen – etwa von Metal Gear Solid 4 für die PS3 – bleiben weiterhin nutzbar und im Umlauf.

Bereits 2021 wurde der PSP-Store geschlossen, wodurch die ursprüngliche PSP-Version von Peace Walker ohnehin nicht mehr neu verfügbar war. Die nun erfolgte Entfernung betrifft zusätzlich die PS3- und HD-Fassungen der Spiele. Dadurch wird das Angebot der klassischen Teile im Einzelverkauf weiter eingeschränkt.

Der Fokus liegt auf der Master Collection Vol. 2.

Zeitlich fällt die Maßnahme mit der Ankündigung der Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 zusammen, die kürzlich im Rahmen einer State of Play vorgestellt wurde. Die Sammlung umfasst:

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots,

Metal Gear Solid: Peace Walker,

Metal Gear: Ghost Babel.

Laut Konami enthalten die Neuauflagen neben den Spielen auch Zusatzmaterial wie ein Screenplay Book mit den vollständigen Dialogtexten sowie ein Master Book mit Hintergrundinformationen zu Handlung und Figuren. Bei Amazon könnt ihr die Handelsversionen für PlayStation 5* sowie Xbox Series* und Nintendo Switch 2* schon vorbestellen.

Bereits 2023 brachte Konami mit der Master Collection Vol. 1 die ersten drei Hauptteile der Reihe zurück auf aktuelle Plattformen. Die Entfernung der Einzelversionen lässt den Schluss zu, dass der Publisher nun konsequent auf das Collection-Modell setzt.

Die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 erscheint am 27. August für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Die Spiele werden somit wieder verfügbar, aber Anhänger der Videospiel-Erhaltung dürften die Delistings dennoch nicht begrüßen.

Bildmaterial: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, Konami