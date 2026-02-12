Diese zwei Japano-Games sind aktuell besonders angesagt in den deutschen Charts

Die deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, halten zwei Spiele aus Japan als beste Neueinsteiger bereit. Nioh 3 und Dragon Quest VII Reimagined feiern starkes Launches in der vergangenen Woche, können allerdings Minecraft nicht bezwingen.

Die Switch-Version von Minecraft bleibt das plattformübergreifend meistverkaufte Spiel im deutschen Handel. Dahinter reiht sich aber schon die Samurai-Action Nioh 3 mit der Steelbook Launch Edition für PS5 ein. Es gibt auch eine Standard-Edition zu Nioh 3 – GfK Entertainment erfasst jede Handelsvariante getrennt.

Folgerichtig triumphiert die Steelbook Launch Edition von Nioh 3 auch in den PS5-Rankings und geht vor Dragon Quest VII Reimagined ins Ziel. Dragon Quest VII Reimagined wiederum kann die Spitze der Xbox-Series-Charts (vor Mafia: The Old Country) erobern, auch ein durchaus ungewohntes Bild.

In den „Switch 2“-Rankings bleibt Dragon Quest VII Reimagined nur Platz 3 hinter Pokémon-Legenden: Z-A und Donkey Kong Bananza. Ob mit einer „echten“ Cartridge mehr drin gewesen wäre, werden wir nie erfahren.

Bildmaterial: Nioh 3, Koei Tecmo, Team Ninja