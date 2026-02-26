Neues Feature im PlayStation Store hilft beim Schnäppchen-Vergleich

Seid ihr auch manchmal unsicher, ob der reduzierte Preis im Store wirklich ein guter Deal ist? Sony Interactive Entertainment rollt aktuell ein neues Feature für den PlayStation Store aus, das genau hier ansetzt.

Bereits seit letztem Jahr zeigt der Store den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage an. Nun kommt eine zusätzliche Information hinzu: der ursprüngliche Startpreis eines Spiels.

Startpreis direkt im Store einsehbar

Bei ersten Nutzern taucht oberhalb der 30-Tage-Tiefstpreis-Anzeige ein neues Feld auf, das den Launch-Preis des Spiels nennt. Fährt man mit dem Cursor bzw. Controller darüber, erfährt man zusätzlich, wann das Spiel veröffentlicht wurde und ob es innerhalb der ersten 30 Tage bereits rabattiert war.

Damit lässt sich besser einschätzen, wie stark der Preis seit Veröffentlichung gefallen ist – und ob sich Geduld womöglich noch mehr auszahlen könnte. In Kombination mit dem 30-Tage-Tiefstpreis ergibt sich ein deutlich transparenteres Bild über den tatsächlichen Rabatt. Die Möglichkeit, Rezensionen zu schreiben, statt nur mit Sternen zu bewerten, wurde damals übrigens ebenfalls eingeführt.

Wer zusätzlich die PlayStation-App nutzt, kann Spiele auf die Wunschliste setzen und wird bei Rabattaktionen automatisch benachrichtigt. Zusammen mit der Anzeige des niedrigsten Preises der letzten 30 Tage und dem neuen Launch-Preis-Feature dürfte es künftig leichter fallen, echte Schnäppchen von vermeintlichen Angeboten zu unterscheiden.

Das Feature scheint aktuell schrittweise ausgerollt zu werden – möglicherweise sehen es also noch nicht alle Nutzer. Was haltet ihr davon?

via The Gamer, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment