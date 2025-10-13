PlayStation Store übernimmt ein beliebtes Feature von Steam

Dank regelmäßiger Updates, hoher Umsätze und praktischer Funktionen hat sich Steam zu einem, wenn nicht dem beliebtesten Store für PC-User entwickelt. Nun scheint sich Sony ein Beispiel an Valve zu nehmen.
Ein neues Update des PlayStation Stores ermöglicht es SpielerInnen nun, Spielerezensionen zu schreiben, anstatt sie lediglich mit fünf Sternen bewerten zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Funktion nur im webbasierten Store verfügbar.
Dass das Feature in naher Zukunft aber auch für die Konsolenapplikation verfügbar wird, ist wahrscheinlich. Wer ein Spiel digital über den PlayStation Store bezieht, kann eine schriftliche Rezension mit bis zu 4.000 Wörtern sowie einen Titel für die Rezension, die übliche Sternebewertung und gegebenenfalls sogar eine Spoilerwarnung hinterlassen.
Obwohl die Funktion erst seit ein paar Tagen verfügbar ist, hinterlassen SpielerInnen bereits unzählige Rezensionen, insbesondere zum neu erschienenen Ghost of Yōtei. Ein User lobt etwa die „unglaubliche Erfahrung“ und hebt vor allem das deutlich „dynamischere und befriedigendere“ Kampfsystem hervor. Ein anderer meint, der Titel „überstrahle“ seinen Vorgänger Ghost of Tsushima. Habt Ihr bereits Rezensionen verfasst? Habt Ihr auch schon Eure ersten Rezensionen verfasst?
via GameRant, Bildmaterial: Ghost of Yōtei, Sony, Sucker Punch
3 Kommentare
Solange es gut moderiert wird finde ich das immer eine sehr gute idee und Funktion. Leider habe ich das wenig Hoffnung drauf wenn man sich anschaut was für scam Spiele Sony in den Store lässt.
Das glaubst du doch bei der Fülle an Spielen selbst nicht^^
Nein, es ist keine gute Idee. In der News wird es nicht erwähnt aber das Feature gibt es auch auf Xbox seit Ewigkeiten. Und egal ob man nun Steam oder Xbox anführt, beides ist toxischer Müll. Da wechselt sich Halbwissen, Inkompetenz und purer Hass ab und drückt sich gegenseitig die Klinke in der Hand. Weil es Microsoft nicht mehr interessiert, hat Steam natürlich einen weitaus besseren Content-Filter aber das hilft bei manchen Rezensionen auch nicht mehr. Auf Xbox habe ich mir echt Ewigkeiten gewünscht, dass das Feature auch endlich mal der Vergangenheit angehört. Und nun führt Sony tatsächlich Rezensionen auf PlayStation ein. Ganz schlimm.
Man hat hier gerade positive Stimmen verlinkt. Aber so wird das nicht bleiben. Die Spiele werden auch sehr schnell dort mit dem virtuellen Unrat zugemüllt werden.
Es ist halt einfach ein zweischneidiges Schwert.
Auf der einen Seite ist es sehr hilfreich und definitiv sinnvoll, nicht nur, damit Spieler vorab einen besseren Eindruck haben von dem, was sie erwartet, sondern auch für Entwickler, die so einen einfachen Weg haben das Ganze Feedback einzusammeln und damit auch arbeiten können.
Aber gleichzeitig ist es wie bei allen solcher Dinge... Das Hauptproblem heißt: Mensch.
Wo Menschen involviert sind und frei ihre Meinung äußern können, wird es auch immer welche geben, die das ausnutzen und missbrauchen.
So wirklich moderieren kann man das gar nicht genug, um dem wirklich Herr zu werden. Zumal man auch nicht alles einfach so nachprüfen kann. Jemand, der positives schreibt, kann sich das genauso aus der Nase gezogen haben und Aufmerksamkeit suchen, wie jemand, der negative Sachen schreibt. Wie soll man auseinanderhalten und nachprüfen, welche Aussage nun korrekt und valide ist und welche nicht? Leute haben ja auch Recht auf ihre Meinung, auch wenn man diese nicht nachvollziehen kann.
Ich weiß noch, dass Nintendo mal ein System hatte, wo man keine Texte schreiben konnte, sondern einfach Bewertungen abgab. Ich meine gar in mehreren Kategorien, die aber noch viel zu runtergedampft waren, aber da bin ich mir grad nicht ganz sicher. Das müsste aufm 3DS gewesen sein. Bei der Wii U glaub ich auch. Ich weiß gerade nicht, obs bei Sony vorher nicht auch so war.
Das ist natürlich so das naheliegendste System um toxische oder wertlose Kommentare zu verhindern. Doch selbst das ist irgendwo noch immer missbrauchbar. "Oh mir gefällt die Gesichtsanimation nicht, also nur ein Stern!" ... auch nicht sinnvoller, als textliche Rezensionen, wo man zumindest noch anhand des Geschriebenes die Chance hat etwas zu erahnen, wie ernst man was nehmen kann.
Aktuell setzt Nintendo ja nur noch auf ihre Umfragen, wovon Spieler nix mehr haben. Ob Entwickler wirklich die Ergebnisse dazu bekommen, weiß auch keiner... und in der heutigen Zeit, wo wir wohl alle eher "pessimistisch" denken, wird es wohl auch erstmal jeder anzweifeln, mich eingeschlossen
Allerdings ist der Missbrauch auf diese Weise natürlich am geringsten.
Trotz der negativen Seiten, finde ich es aber nachwievor wichtig, dass es solch öffentliche Systeme gibt und mag es auch nicht, dass Nintendo sich davon komplett verabschiedet hat. Ob es da aber eine optimale Lösung gibt bleibt halt fraglich... An Spielzeit zu koppeln wär schonmal eine Sache aber selbst das ist kein Garant dafür die Bewertungen im Zaum zu halten, zu mal es auch schnell unfair gegenüber kleine kurze Spiele werden kann.
Ich sehe auch ein weiteres Problem durch die ganzen KI Spiele kommen. Wer schon so moralisch heruntergekommen ist schlechte KI Spiele an Leute zu verhökern, wird auch nicht davor zurückschrecken die KI zu missbrauchen, um sich irgendwie bessere Rezensionen herbeizuzaubern... und ich gehe mal stark davon aus, dass der PSN Store da inzwischen genauso verseucht ist, wie der Nintendo E-Shop...^^