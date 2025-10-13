PlayStation Store übernimmt ein beliebtes Feature von Steam

Dank regelmäßiger Updates, hoher Umsätze und praktischer Funktionen hat sich Steam zu einem, wenn nicht dem beliebtesten Store für PC-User entwickelt. Nun scheint sich Sony ein Beispiel an Valve zu nehmen.

Ein neues Update des PlayStation Stores ermöglicht es SpielerInnen nun, Spielerezensionen zu schreiben, anstatt sie lediglich mit fünf Sternen bewerten zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Funktion nur im webbasierten Store verfügbar.

Dass das Feature in naher Zukunft aber auch für die Konsolenapplikation verfügbar wird, ist wahrscheinlich. Wer ein Spiel digital über den PlayStation Store bezieht, kann eine schriftliche Rezension mit bis zu 4.000 Wörtern sowie einen Titel für die Rezension, die übliche Sternebewertung und gegebenenfalls sogar eine Spoilerwarnung hinterlassen.

Obwohl die Funktion erst seit ein paar Tagen verfügbar ist, hinterlassen SpielerInnen bereits unzählige Rezensionen, insbesondere zum neu erschienenen Ghost of Yōtei. Ein User lobt etwa die „unglaubliche Erfahrung“ und hebt vor allem das deutlich „dynamischere und befriedigendere“ Kampfsystem hervor. Ein anderer meint, der Titel „überstrahle“ seinen Vorgänger Ghost of Tsushima. Habt Ihr bereits Rezensionen verfasst? Habt Ihr auch schon Eure ersten Rezensionen verfasst?

via GameRant, Bildmaterial: Ghost of Yōtei, Sony, Sucker Punch