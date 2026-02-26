Neverness to Everness: „Anime-GTA“ rund um Anomalien in der Großstadt hat einen Termin

Früher als gedacht könnt ihr in die Anime-Großstadt Hetherau eintauchen, denn Perfect World Games und Entwickler Hotta Studio datieren die Veröffentlichung von Neverness to Everness auf den 29. April. Die Vorregistrierung ist folgerichtig ab sofort verfügbar und belohnt euch zum Start des Spiels diverse Goodies. Bei fünf Millionen Followern auf Social-Media gibt es zudem einen exklusiven Gleiter „Officer Whisker“.

Das „Anime-GTA“ Neverness to Everness (NTE) schickt sich dazu an, eines der hochwertigsten Free-to-Play-Gacha-RPGs des Jahres zu werden. Schauplatz ist die chinesische Metropole Hethereau, eine Stadt, in der sogenannte „Anomalien“ den Alltag bestimmen: Von außer Kontrolle geratenen Raum-Zeit-Verschiebungen bis hin zu besessenen Getränkeautomaten ist alles vertreten.

SpielerInnen übernehmen die Rolle eines Anomalie-Jägers, die diese Phänomene bewerten und bekämpfen müssen. Doch NTE ist weit mehr als ein reiner Action-Titel; es ist eine lebendige Großstadt-Simulation mit einer enormen Dichte an Aktivitäten. Ob als Lieferfahrer, Manager einer Restaurantkette oder beim entspannten Angeln und Mahjong-Spielen – die Möglichkeiten in Hethereau scheinen grenzenlos.

Besonders die Vielzahl der Möglichkeiten mit einem funktionierenden S- und U-Bahn-System sorgt für eine dichte Atmosphäre der virtuellen chinesischen Großstadt. Auch in unserer Preview auf Grundlage der letzten Beta sind wir angetan vom Spiel.

Es gelingt NTE, die SpielerInnen durch seine aufwändig präsentierte Story und die ständige Entdeckung neuer Geheimnisse in seinen Bann zu ziehen. Einen neuen Trailer gibt es zur heutigen Ankündigung nicht. Einen ausgiebigen Gameplay-Trailer findet ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio