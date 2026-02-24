Monster Hunter Wilds: Hinweise auf „Switch 2“-Fassung verdichten sich weiter

Kürzlich berichteten wir bereits über die Hinweise von Dataminern, die auf eine Switch-2-Fassung von Capcoms Monster Hunter Wilds hindeuten. Konkret habe besagte Gruppe Textpassagen, Hinweise auf einen drahtlosen Mehrspielermodus und Grafikvoreinstellungen für eine mögliche „Switch 2“-Portierung im jüngsten PC-Update entdeckt.

Nun winken neue Hinweise: SpielerInnen, die den neuesten großen Patch des Spiels durchforstet haben, mögen Beweise in Form eines Tutorial-Bildes entdeckt haben, das den lokalen Multiplayer-Modus der Switch 2 zeigt und angeblich in den Update-Dateien enthalten war.

Laut dem entsprechenden Reddit-Beitrag wurden mit demselben Update jedoch die zuvor gefundenen Textpassagen zu den Nintendo-Switch-2-Funktionen, wie beispielsweise der drahtlosen Kommunikation, entfernt.

Die früheren Dataminer-Daten enthielten sogar mutmaßliche Hinweise auf Grafikvoreinstellungen für die noch nicht angekündigte Switch-2-Version, die darauf hindeuten, dass das Spiel im Dock-Modus mit 1080p laufen und eine höhere Grafikqualität als die „sehr niedrige“ Grafikvoreinstellung der PC-Version bieten könnte.

Angesichts der bisherigen Seriengeschichte, die zahlreiche (mitunter exklusive) Einträge auf Nintendo-Handhelds umfasst, erscheint eine Portierung nicht unwahrscheinlich. Dafür spricht auch die jüngste Unterstützung der Plattform in Form von Portierungen aktueller Capcom-Titel – etwa Street Fighter 6 und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. In den Startlöchern steckt derweil Resident Evil Requiem und auch Pragmata wird seinen Weg auf die Konsole finden.

via VGC, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom