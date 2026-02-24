Neu eröffnet: Pokémon Store lockt mit Angeboten pünktlich zum Pokémon Day 2026

Wir nähern uns dem 30. Geburtstag von Pokémon. The Pokémon Company feiert diesen weltweit mit diversen Aktionen, Kollaborationen, Events und Spielen – allen voran der „Pokémon Presents“ am 27. Februar 2026.

Natürlich nutzt man die Gelegenheit auch, um Merchandise zu verkaufen. Im offiziellen Pokémon-Store bei Amazon* eröffnete man dazu jetzt eine dedizierte „Pokémon Day“-Abteilung. Dort findet ihr gut sortiert Bücher, Figuren, Spielzeug und Spiele sowie Exklusiv-Produkte. Und: sogar einige gute Angebote.

Mit dabei sind auch reduzierte Produkte rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel, die man angesichts der Knappheit meistens nur überteuert bekommt. Es handelt sich allerdings größtenteils um vergangene Erweiterungen. A

uch praktische Cases für eure Switch gibt es, ebenso wie reduzierte Controller und das neue Pokémon-Legenden: Z-A* in der „Switch 2 Edition“ für 38,27 Euro. Schon eine Weile könnt ihr euch bei Amazon auch den Pre-Launch-Rabatt zu Pokémon Pokopia* sichern – das erscheint schon am 5. März!

Ein Blick in den offiziellen Pokémon-Store bei Amazon* lohnt sich also. Was ihr dort leider nicht finden werdet: die „physische“ Special Edition zu Pokémon Feuerrote und Blattgrüne Edition. Die bleibt Fans in Japan vorbehalten.

