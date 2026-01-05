Mobile Monsterjagd: Dataminer graben Hinweise für Monster Hunter Wilds auf Switch 2 aus

Geht es bald auch auf Nintendos Hybridkonsole wieder auf Monsterjagd? Das legen jedenfalls diverse Hinweise von einer chinesischen Dataminer-Gruppe nahe, nach der Capcom eine Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds für Nintendo Switch 2 planen könnte.

Konkret habe besagte Gruppe Textpassagen, Hinweise auf einen drahtlosen Mehrspielermodus und Grafikvoreinstellungen für eine mögliche „Switch 2“-Portierung im jüngsten PC-Update entdeckt. Letztere sollen darauf hindeuten, dass der Titel auf Switch 2 mit 30 Bildern pro Sekunde und aktiviertem DLSS laufen könnte.

Laut der Gruppe legen die gefundenen Daten nahe, dass eine Grafikoption das Spiel im Docked-Modus in 1080p laufen lassen könnte – mit einer besseren Grafikqualität als die „sehr niedrige“ Grafikvoreinstellung der PC-Version.

Die verantwortliche Gruppe hat angeblich auch ein Video veröffentlicht, das zeigen soll, wie Monster Hunter Wilds im Handheld-Modus auf der Switch 2 aussehen könnte – geteilt vom Chefredakteur des brasilianischen Outlets Universo Nintendo.

Angesichts der bisherigen Seriengeschichte, die zahlreiche (mitunter exklusive) Einträge auf Nintendo-Handhelds umfasst, erscheint eine Portierung nicht unwahrscheinlich. Dafür spricht auch die jüngste Unterstützung der Plattform in Form von Portierungen aktueller Capcom-Titel – etwa Street Fighter 6 und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. In den Startlöchern stecken derweil Resident Evil Requiem und auch Pragmata soll seinen Weg auf die Konsole finden.

via VGC, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom