Mobile Monsterjagd: Dataminer graben Hinweise für Monster Hunter Wilds auf Switch 2 aus

Geht es bald auch auf Nintendos Hybridkonsole wieder auf Monsterjagd? Das legen jedenfalls diverse Hinweise von einer chinesischen Dataminer-Gruppe nahe, nach der Capcom eine Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds für Nintendo Switch 2 planen könnte.
Konkret habe besagte Gruppe Textpassagen, Hinweise auf einen drahtlosen Mehrspielermodus und Grafikvoreinstellungen für eine mögliche „Switch 2“-Portierung im jüngsten PC-Update entdeckt. Letztere sollen darauf hindeuten, dass der Titel auf Switch 2 mit 30 Bildern pro Sekunde und aktiviertem DLSS laufen könnte.
Laut der Gruppe legen die gefundenen Daten nahe, dass eine Grafikoption das Spiel im Docked-Modus in 1080p laufen lassen könnte – mit einer besseren Grafikqualität als die „sehr niedrige“ Grafikvoreinstellung der PC-Version.
Die verantwortliche Gruppe hat angeblich auch ein Video veröffentlicht, das zeigen soll, wie Monster Hunter Wilds im Handheld-Modus auf der Switch 2 aussehen könnte – geteilt vom Chefredakteur des brasilianischen Outlets Universo Nintendo.
Angesichts der bisherigen Seriengeschichte, die zahlreiche (mitunter exklusive) Einträge auf Nintendo-Handhelds umfasst, erscheint eine Portierung nicht unwahrscheinlich. Dafür spricht auch die jüngste Unterstützung der Plattform in Form von Portierungen aktueller Capcom-Titel – etwa Street Fighter 6 und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. In den Startlöchern stecken derweil Resident Evil Requiem und auch Pragmata soll seinen Weg auf die Konsole finden.
1 Kommentar
Vielleicht sollte man lieber erstmal das Spiel aufm PC optimieren und eine riesen Playerbase seit Worlds beschwichtigen bevor man über weitere Ports nachdenkt.
Aber vielleicht hat man intern schon das Handtuch geschmissen. Vielleicht sind Spiele auf Konsolen ja einfacher zu entwickeln/optimieren. xD