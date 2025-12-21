Erste Einblicke: So sieht Pragmata auf der Nintendo Switch 2 aus

Bei The Game Awards überraschte uns Capcom mit einer „Switch 2“-Version zu Pragmata. Wie sich Pragmata auf der Nintendo Switch 2 tatsächlich schlägt, wird sich wohl erst zur Veröffentlichung zeigen.

Zumindest gibt es jetzt aber ein paar erste visuelle Einblicke. Nintendo hat Pragmata im Nintendo eShop aufgenommen und zeigt uns dort sechs erste Screenshots aus dem Spiel.

Pragmata erscheint am 24. April 2026. Wir haben Capcoms Sci-Fi-Abenteuer schon mehrmals angespielt, zuletzt im Oktober. „Das potenzielle Sci-Fi-Juwel nimmt immer mehr Form an und wir sind nun umso zuversichtlicher, dass uns ein echter Genre-Hit ins Haus steht“, so das vorläufige Fazit damals.

Pragmata wird übrigens auch eine amiibo-Figur bekommen! Nintendo würdigt das außergewöhnliche Interesse von Capcom für die Nintendo Switch 2 damit mit einer weiteren amiibo-Figur für Capcom. Auch Resident Evil Requiem wird eine amiibo-Figur erhalten.

Die ersten „Switch 2“-Bilder:

Bildmaterial: Pragmata, Capcom