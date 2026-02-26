Technische Mängel: Das „neue, alte“ Final Fantasy VII startet zu negativen Wertungen bei Steam

In dieser Woche erschien eine „neue“ Version von Final Fantasy VII auf GOG und Steam, die auf dem PC-Original von 1997 basiert. Die Vorfreude über einige nützliche „Quality of Life“-Features sowie die DRM-freie Version auf GOG wich ersten Berichten über Probleme mit dieser Version.

Im Ergebnis gibt es unzählige negative Kritiken bei Steam. Zwischenzeitlich lag die neue Veröffentlichung bei „größtenteils negativen“ Wertungen, inzwischen sind die User-Meinungen immerhin „ausgeglichen“ – zur Stunde sind nur etwa 45 Prozent der über 400 Rezensionen positiv.

Grund dafür sind die technischen Mängel des Spiels. Die neue Fassung hat eine deutlich erhöhte Geschwindigkeit (unabhängig vom neuen Turbomodus) in den Kämpfen, wodurch die Kämpfe deutlich hektischer und damit schwerer werden. Die Kämpfe laufen standardmäßig mit 30 fps und damit doppelt so schnell wie im Original, das seinerzeit auf 15 fps in den Kämpfen begrenzt wurde.

Viele SpielerInnen klagen darüber, dass sich die Gefechte dadurch „falsch“ anfühlen und unnötig schwer geworden sind. Dass eine neue Funktion die Kämpfe auf Wunsch dreimal schneller machen soll und damit auch fehlerhaft ist, wird in der Folge auch zum Problem. Square Enix reagierte jedoch vorbildlich: Das Problem mit den beschleunigten Kämpfen wurde innerhalb weniger Stunden gepatcht. Fans fragen sich trotzdem, warum das Spiel überhaupt so an den Start ging.

Ein weiterer Kritikpunkt, der in den negativen Bewertungen häufig auftaucht, scheint allerdings weiterhin zu bestehen. Um das Original-Feeling zu bekommen, läuft die „neue alte“ Version im 4:3-Format. Die „alte alte“ Version, inzwischen in „2013 Edition“ umbenannt, unterstützt jedoch das modernere 16:9 Format. In der „neuen“ Version soll das zwar grundsätzlich möglich sein, allerdings sorgt es dann für sichtbare Risse im Bild – genannt Tearing.

Einige Fans berichten auch von Abstürzen noch vor dem Spielstart. Viele „Final Fantasy VII“-Fans fragen, warum diese „aktualisierte“ Version auf Steam überhaupt nötig war – und wie der Start eines Spiels mit so geringfügigen Anpassungen so viele Probleme haben kann.

