Das „Fieber“ in den deutschen Charts ist schnell verflogen – Evergreens übernehmen das Zepter

Das „Fieber“ im deutschen Handel ist schnell verflogen. War Mario Tennis Fever in der Vorwoche noch das stärkste Spiel in den deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, so muss es in der zurückliegenden Woche schon den Hut nehmen.

In den plattformübergreifenden Rankings übernehmen zwei Evergreens das Zepter. Minecraft und Mario Kart 8 Deluxe sind die meistverkauften Spiele der Woche. Mario Tennis Fever (plattformübergreifend auf Rang drei) kann immerhin den ersten Platz der „Switch 2“-Charts vor Donkey Kong Bananza verteidigen.

Auch das in der zurückliegenden Woche gemeinsam mit Mario Tennis Fever stark gestartete Reanimal kann sein Momentum halten. Das Horror-Adventure der „Little Nightmares“-Macher kann den Thron in den PS5- und „Xbox Series“-Charts verteidigen und landet vor Ghost of Yotei und Mafia: The Old Country. In den „Switch 2“-Rankings geht es für das verwaiste Geschwisterpaar auf Rang sechs ins Ziel.

Neuheiten halten die Handelscharts diesmal nicht bereit. Das dürfte sich ändern, wenn wir in der kommenden Woche die Platzierungen aus dieser Woche erhalten. Am Freitag erscheinen Resident Evil Requiem und Tales of Berseria Remastered.

