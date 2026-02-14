30 Millionen Umsatz in zwei Wochen: Das neue Gacha-Game von Gryphline startet durch

Das Action-RPG Arknights: Endfield startete äußerst erfolgreich. Als eines der wenigen Gacha-Spiele konnte es die Fans direkt vom Start weg überzeugen und in nur zwei Wochen über 30 Millionen US-Dollar an mobilen Spielerausgaben erzielen. Das sicherte ihm auch einen Platz in den Top 10 der Gacha-Revenue-Liste.

Nach aktuellen Schätzungen von AppMagic hat Gryphlines neues Gacha-Spiel bisher rund 30,5 Millionen US-Dollar über Google Play und den App Store eingenommen. Die tatsächlichen Einnahmen dürften jedoch höher liegen, da das Spiel auch auf PCs und PS5 erschienen ist.

Dabei kam es am Launch-Tag zu Problemen mit PayPal: Einige Nutzer meldeten Zahlungsfehler und falsche Abbuchungen, woraufhin Gryphline PayPal vorläufig als Zahlungsmethode deaktivierte.

Die erste Woche war dabei die erfolgreichste. Arknights: Endfield erzielte am Launch-Tag rund 2,5 Millionen US-Dollar über die großen Mobile-Stores. Die täglichen Ausgaben stiegen am 23. Januar um 68 Prozent auf 4,2 Millionen US-Dollar, was bislang den Höchstwert darstellt.

Umsatzspitzen sind üblich

Seitdem sind die Umsätze rückläufig. Das ist so üblich: Gacha-Spiele haben typischerweise starke Ausschläge nach oben und unten, je nachdem, wann neue Inhalte veröffentlicht werden. Auch Genshin Impact, Love and Deepspace oder das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket erfahren diese Umsatzspitzen, wenn Updates neue Charaktere oder Features einführen – gefolgt von ruhigeren Phasen bis zum nächsten Update. Dieses sollte nicht mehr allzu fern sein: Gerüchte sprechen für Arknights: Endfield von einem 6-Wochen-Zyklus mit einem 2-Charakter-Banner.

Bislang stammt der größte Teil der mobilen Einnahmen des Spiels aus Asien: Japan führt mit 35 Prozent, gefolgt von China mit 33 Prozent. Die USA haben sich bisher als drittgrößter Markt mit 10 Prozent etabliert, dicht gefolgt von Südkorea mit 9 Prozent. Auffällig dabei ist, dass die Verteilung relativ genau der Spielerbasis des Vorgängers entspricht. Das ursprüngliche Arknights von 2019 konnte bislang 1,7 Milliarden US-Dollar einspielen.

via Pocket Gamer, Bildmaterial: Arknights: Endfield, Gryphline, Hypergryph, Mountain Contour