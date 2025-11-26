Death Stranding 2 könnte schon sehr bald für eine weitere Plattform erscheinen

Das bisher PS5-exklusive Death Stranding 2: On the Beach könnte schon sehr bald für eine weitere Plattform erscheinen. Das amerikanische ESRB hat das Spiel für eine unangekündigte PC-Veröffentlichung eingestuft.

Mit dem Erstling war es ganz ähnlich. Death Stranding wurde im November 2019 für PS4 veröffentlicht und erschien ein gutes halbes Jahr später für Windows-PCs. Die Xbox-Version ließ allerdings eine ganze Weile länger auf sich warten, sie erschein erst im November 2024. Gerüchte um eine „Switch 2“-Portierung haben sich bislang nicht bestätigt.

Die Xbox-Version von Death Stranding war vor etwa einem Jahr ein Shadowdrop, zu dem Kojima Productions gleichzeitig bekannt gab, die vollständigen Rechte an der „Death Stranding“-Marke übernommen zu haben. Zuvor war die Marke im Besitz von Sony Interactive Entertainment.

Als Publisher der kommenden PC-Version listet die ESRB dennoch Sony Interactive Entertainment, was sich natürlich nicht ausschließt. Publisher der PC-Version von Death Stranding war allerdings 505 Games. Eine Ankündigung und baldige Veröffentlichung von Death Stranding 2 für PCs könnte unmittelbar bevorstehen.

via Gematsu, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions