„Sehr positiv“ bei Steam bewertet: Zeitschleifen-RPG erscheint jetzt auch für Switch und PlayStation

Knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung für PC-Steam geht das skurrile Zeitschleifen-RPG Baladins jetzt auch für Konsolen an den Start. Armor Games Studios und Entwickler Seed by Seed konkretisierten den Termin auf den 20. Februar 2026.

Das Fantasy-RPG, das kooperativ oder alleine gespielt werden kann und von Tabletop-RPGs inspiriert ist, erscheint dann für PS4, PS5 und Nintendo Switch. Eine physische Version gibt es leider erstmal nicht. Bei Steam blickt Baladins nach 181 Rezensionen auf „sehr positive“ Meinungen zurück.

Mit einer Gruppe von bis zu vier SpielerInnen durchstreift ihr das magische Reich Gatherac. Exzentrische NPCs erwarten euch, Gelegenheitsjobs und viele Entscheidungen. Nicht hingegen Kämpfe, denn Baladins wird als „combat-free“ beschrieben. Dafür soll es umso mehr einen narrativen Fokus geben.

Darüber hinaus steht die Zeit im Mittelpunkt. Colobra, der zeitfressende Drache, ist stets bereit, euch nach unwürdigen Entscheidungen zurück zum Anfang zu schicken. Sein Urteil fällt der Drache jeweils nach sechs Wochen. Befriedigen die Entscheidungen und Aktionen der Helden seinen Hunger nach Abenteuern und Spaß nicht, geht es zurück in die Vergangenheit.

Fünf Klassen stehen für euren Streifzug durch vier Regionen zur Verfügung: Koch, Pyro, Tänzer, Luxomancer und Barde. Mit Aktions- und Bewegungspunkten reist ihr an neue Orte, erfüllt dort Aufgaben, sammelt Erfahrung und verbessert eure Eigenschaften.

Ein älterer Trailer:

Bildmaterial: Baladins, Armor Games Studios, Seed by Seed