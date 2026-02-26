Ein erster Blick auf die exklusiven Produkte aus dem Nintendo Pop-up-Store in Bochum

In dieser Woche hatte Nintendo bekannt gegeben, dass man den europaweit zweiten Pop-up-Store in Bochum eröffnet. Der waschechte „Nintendo Store“ – wenn auch nur befristet – knüpft an mehrere Shop-im-Shop-Konzepte im Vorjahr an.

Euch erwartet eine „große Auswahl an Merchandise-Produkten“ zu Super Mario Zelda, Animal Crossing, Pikmin und mehr, hatte Nintendo bereits verlauten lassen. Seinen wahren Fomo-appeal zeigt der Store aber natürlich mit exklusiven Produkten – und einige davon hat Nintendo inzwischen vorgestellt.

So dürft ihr euch zur „Super Mario“-Serie über eine Mario-Figur, eine exklusive Tasse und besondere Pins freuen. Ebenfalls exklusiv im Pop-up-Store in Bochum: offizielle Nintendo-Shirts mit „OSAKA“- und „TOKYO“-Print. Die gibt es sonst nur in den Stores in Japan. Euren Einkauf tragt ihr dann in Taschen heraus, die ebenfalls exklusiv sind. Bilder haben wir unten für euch gesammelt.

Der Pop-up-Store eröffnet am 19. März in Bochum (Westfield Ruhr Park, Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum) und bleibt bis zum 11. April 2026 geöffnet. Dieser Pop-up-Store folgt bereits erfolgreich veranstalteten Pop-up-Stores in London.

Seit einigen Monaten schon unterhält Nintendo auch den digitalen Pop-up-Store im Online-Nintendo-Store*. Dort gibt es regelmäßig exklusive Produkte aus Japan, die man auch in Bochum erwarten darf. Auch die neue Produktreihe zu My Mario wird in Bochum vertreten sein.

Ein Blick auf die exklusiven Produkte:

Bildmaterial: My Nintendo