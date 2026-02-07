Birushana: Winds of Fate erscheint im Mai im Westen für Nintendo Switch

Idea Factory und Reef Entertainment haben die Veröffentlichung von Birushana: Winds of Fate im Westen auf den 26. Mai 2026 konkretisiert. Der Fan-Disc-Ableger zur Otome-Visual-Novel Birushana: Rising Flower of Genpei erscheint dann sowohl physisch als auch digital für Nintendo Switch. Bei Amazon* könnt ihr die Handelsversion schon vorbestellen.

Darüber hinaus wird es ein physisches Dual-Pack aus Rising Flower of Genpei und dem neuen Winds of Fate geben. Auch hier ist die Veröffentlichung am 26. Mai 2026 für Nintendo Switch geplant und auch hier werdet ihr bei Amazon* schon fündig.

Birushana: Winds of Fate bietet insgesamt neun Routen, die entweder an die Ereignisse des ersten Spiels anknüpfen oder zurück in die Zeit des Krieges führen und vier neue Liebhaber einführen. Der neue Trailer zeigt die fünf bekannten Figuren sowie die vier neuen Charaktere.

Die Geschichte setzt erneut bei Shanao an, der jüngsten überlebenden Erbin des Genji-Namens, die weiterhin als Mann leben muss, um ihre wahre Identität zu verbergen. Die Epilog-Routen spielen nach dem Ende des Krieges und erzählen, wie Shanao ihr Leben mit dem gewählten Partner aus dem ersten Spiel fortsetzt.

Die neuen Hauptrouten führen zurück in die Kriegszeit. Shanao wurde aus Kyoto vertrieben und muss in einer vom Konflikt zerrissenen Welt ihre Identität schützen. Dabei begegnet sie auch vier neuen potenziellen Partnern, darunter den Sato-Brüdern.

Bildmaterial: Birushana: Winds of Fate, Idea Factory, Otomate, Red Entertainment