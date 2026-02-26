So erhaltet ihr die besondere Bisasam-Promokarte zum Pokémon Day 2026

Am 27. Februar findet der alljährliche Pokémon Day statt, der in diesem Jahr natürlich im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums steht. Neben der Pokémon Presents gehören dazu auch verschiedene Aktivitäten für die Community in teilnehmenden Hobby-Shops und Pokémon-Ligen.

Dabei gibt es Sammelkarten-Spiele, Pokémon-Kämpfe oder einfach ein gemeinsames Treffen mit anderen Fans. Einige Stores stellen zudem exklusive Promoartikel wie eine Promokarte mit Bisasam, Sticker zum Pokémon Day 2026, Pikachu-Papierkappen, „Play! Pokémon“-Preispacks und einen Code für digitale Artikel in Pokémon GO bereit.

Darüber hinaus erhalten teilnehmende Geschäfte ausgewählte Pokémon-Sammelkartenspiel-Produkte, die als zusätzliche Preise vergeben werden können, darunter die Top-Trainer-Box Mega-Entwicklung – Fatale Flammen, Premium-Kollektion Mega-Bisaflor-ex und die Kollektion Pokémon Day 2026.

Die Verteilung der Preise liegt im Ermessen des jeweiligen Stores. Das Angebot variiert je nach Veranstaltungsort und ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht. Termine und Details zu den „Pokémon Day“-Events unterscheiden sich je nach Region. Eine Liste der teilnehmenden Stores mit Kontaktdaten ist auf der offiziellen Website verfügbar.

Die Bisasam-Karte:

via Pokémon, Bildmaterial: The Pokémon Company