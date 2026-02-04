Alles im Plan: Take-Two stellt zwei Dinge zu Grand Theft Auto VI klar

Erst kürzlich machte das Gerücht die Runde, Grand Theft Auto VI könnte im November ohne physische Version erscheinen – angeblich, um Spoiler zu vermeiden. Nun hat sich Take-Two Interactive klar dazu geäußert und widerspricht: „Das ist nicht der Plan“, so CEO Strauss Zelnick.

Jetzt also doch

Zuvor hatte ein Bericht von PPE behauptet, die Disc-Fassung könne Wochen oder gar erst 2027 folgen. Zelnick stellte gegenüber Variety jedoch klar, dass eine spätere physische Veröffentlichung nicht vorgesehen sei. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Grand Theft Auto V inzwischen über 225 Millionen Mal verkauft wurde.

Auch beim Marketing gibt es Neuigkeiten: Dieses startet laut Take-Two bereits im Sommer. Gegenüber IGN erklärte Zelnick: „Denn jedes Mal, wenn man sich dem Marketing nähert, befindet man sich offensichtlich in einer Situation, in der das Selbstvertrauen so groß wie möglich ist.“ Der aktuelle Veröffentlichungstermin für GTA 6 ist der 19. November 2026, nachdem das Spiel bereits mehrfach verschoben wurde.

Take-Two bekräftigte diese Pläne zudem in seinem Geschäftsbericht. Dort heißt es: „Unsere Leistung im gesamten Geschäftsjahr 2026 war außergewöhnlich, und wir blicken mit großer Zuversicht auf das Geschäftsjahr 2027 (…), das durch die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI am 19. November und die für diesen Sommer geplante Markteinführungskampagne von Rockstar geprägt sein wird.“ Auf die Frage, ob Grand Theft Auto VI diesmal seinen geplanten Veröffentlichungstermin einhalten wird antwortete Zelnick optimistisch: „Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ein sehr gutes Gefühl.“

via VGC (2), Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games