PlayStation Plus im Dezember mit einem japanischen Millionseller und einem PS2-Klassiker

Kurz vor der Monatsmitte hat Sony mitgeteilt, über welche neuen Games ihr euch in Kürze im Spielekatalog freuen dürft. Abonnenten der Stufen „Extra“ und „Premium“ dürfen sich dabei in diesem Monat auch über ein Spiel aus Japan freuen.

Granblue Fantasy: Relink gilt es auszuprobieren, falls ihr das Spiel nicht schon kennt. Das JRPG aus dem Hause Cygames hatte zu Beginn des vergangenen Jahres für Furore gesorgt und war innerhalb kürzester Zeit einer von drei japanischen Million-Sellern.

Sicherlich auch einen Blick wert sind Wo Long: Fallen Dynasty und Cat Quest III. Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es auch kindgerechte Neuzugänge, darunter zwei „Paw Patrol“-Games. Auf dass ihr den Controller weiterreichen mögt. Schade: „Premium“-Abonnenten erhalten auch in diesem Monat wieder nur einen einzigen Klassiker.

„Von der Geschichte auserwählt, wird ein Mann zum Krieger. In die Geschichte eingeprägt, steigt der Krieger zum Helden empor. Taucht ein in diese zeitlose Sage von Schwertern und Seelen, die Geschichte und Welten durchdringt und dazu bestimmt ist, für alle Ewigkeit erzählt zu werden“, heißt es im PlayStation Blog zu dem PS2-Klassiker. Von Soul Calibur III ist die Rede! Die neuen Spiele sind ab dem 16. Dezember spielbar.

Die Neuzugänge:

Assassin’s Creed Mirage | PS5, PS4

Wo Long: Fallen Dynasty | PS5, PS4

Skate Story | PS5

Granblue Fantasy: Relink | PS5, PS4

Planet Coaster 2 | PS5

Cat Quest III | PS5, PS4

Lego Horizon Adventures | PS5

PAW Patrol: Grand Prix | PS5, PS4

PAW Patrol World | PS5, PS4

Einziger Klassiker:

Soul Calibur III | PS5, PS4

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames