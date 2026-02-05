Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit starker Doppelspitze

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Dragon Quest VII Reimagined.
- Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 9/9/9/9 [36/40]
- Nioh 3 (PS5) – 9/9/9/9 [36/40]
- BlazBlue Entropy Effect X (PS5, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
- Code Vein II (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/8 [32/40]
- Maid of Salvation (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]
via Gamefront, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive
