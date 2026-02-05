News PS5 SW2 SWI XBX

Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu mit starker Doppelspitze

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Dragon Quest VII Reimagined.

  • Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 9/9/9/9 [36/40]
  • Nioh 3 (PS5) – 9/9/9/9 [36/40]
  • BlazBlue Entropy Effect X (PS5, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Code Vein II (PS5, Xbox Series) – 8/8/8/8 [32/40]
  • Maid of Salvation (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

via Gamefront, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive

