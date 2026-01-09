Ys- und Trails-Entwickler will wachsen: Sechs neue Projekte und die Switch 2 sollen helfen

Das japanische Studio Nihon Falcom hat im Dezember einen Geschäftsplan mit Details und Absichten zu Wachstumspotenzialen veröffentlicht, in dem man die zurückgegangenen Leistungen analysiert und neue Strategien vorstellt, auf die man sich im neuen Geschäftsjahr konzentrieren will.

Wie GameBiz (via Automaton Media) berichtet, liegen dabei Schwerpunkte auf der Multiplattform-Expansion und der Produktion neuer Marken. Sechs bislang unangekündigte Projekte sollen sich demnach in Entwicklung befinden.

Kurz vor der Veröffentlichung des Geschäftsplans hatte Falcom das neue Trails in the Sky 2nd Chapter angekündigt, das für Steam, PS5 sowie die Switch-Familie erscheint. Im Geschäftsplan verweist man auf den Erfolg von Trails in the Sky 1st Chapter, das sich besonders im Ausland und auf Steam auszeichnen konnte. Auch die Steam-Veröffentlichung von Ys X: Pround Nordics wird erwähnt.

Mindestens ein Spiel aus dem Katalog wird für Switch 2 portiert, weitere könnten folgen. Neben „Switch 2“-Portierungen liegt der Fokus im Allgemeinen auf Multiplattformveröffentlichungen und Mehrsprachenunterstützung. Auch die Trails-Remakes sind erstmals auf Deutsch spielbar.

Des Weiteren strebt Falcom an, statt des üblichen einen brandneuen Titels pro Jahr in den nächsten drei Jahren zwei Spiele pro Jahr zu veröffentlichen. Zu den sechs neuen Projekten sollen neben der „Switch 2“-Portierung jeweils ein neues Spiel der Reihen Trails, Ys und Tokyo Xanadu gehören.

