Wieso ein Engine-Wechsel auch nach zehn Jahren keine Option für den letzten Remake-Teil ist

Der finale Teil der Final Fantasy VII Remake-Trilogie hat intern bereits einen festen Namen und wird technisch einen anderen Weg gehen, als viele erwartet hatten. Game Director Naoki Hamaguchi hat in einem aktuellen Interview bestätigt, dass sowohl der Untertitel des dritten Teils final festgelegt ist als auch die Entscheidung gegen einen Wechsel auf Unreal Engine 5 getroffen wurde.

Inhaltlich wird sich der Titel – ähnlich wie „Remake“ und „Rebirth“ – sicherlich erneut stark auf die Meta-Ebene der Neuinterpretation begeben. Während „Remake“ das Umschreiben des Schicksals thematisierte und „Rebirth“ eine neu geformte Welt zeigte, dürfte auch der dritte Teil diesem erzählerischen Muster folgen.

Engine-Wechsel ist vom Tisch

Technisch sorgte Hamaguchi ebenfalls für Klarheit, indem er bestätigte, dass der finale Teil der Trilogie weiterhin auf Unreal Engine 4 basieren wird. Schon 2024 hatte Hamaguchi seine Gedanken zu einem Engine-Wechsel öffentlich gemacht. Jetzt erklärte er, man habe intern über einen Umstieg auf Unreal Engine 5 nachgedacht, sich letztlich jedoch bewusst dagegen entschieden.

Der Grund: Das Team hat Unreal Engine 4 über Jahre hinweg stark angepasst und optimiert. Ein Verbleib bei der vertrauten Technologie wird effizienteres Arbeiten ermöglichen und eine bessere Kontrolle über Performance und Stabilität bieten.

„Wir haben Unreal Engine 4 maßgeblich an unsere Bedürfnisse angepasst. Für uns ist es sinnvoller, mit einem System zu arbeiten, das wir vollständig verstehen und kontrollieren“, so Hamaguchi wörtlich gegenüber GameSpot.

Nach 10 Jahren …

Die Entscheidung steht auch im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklungsphase: Nach rund zehn Jahren Arbeit an der Trilogie dürfte der Fokus nun klar darauf liegen, das Projekt sauber und ambitioniert abzuschließen. Hamaguchi zufolge ist das Team fest entschlossen, mit dem letzten Teil nicht nur die Erwartungen der Fans zu erfüllen, sondern im Idealfall zu übertreffen.

Wann Square Enix den finalen Titel offiziell enthüllt, bleibt offen, aber der Abschluss der Remake-Saga nimmt konkrete Formen an. So erklärte Hamaguchi ebenfalls in dieser Woche gegenüber Polygon, dass der dritte Teil jetzt „technisch spielbar“ sei, man arbeite aber weiter an der Qualität. Man habe sich einen Zeitplan gesetzt – und diesen würde man bisher gut einhalten.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix