Wieso ein Engine-Wechsel auch nach zehn Jahren keine Option für den letzten Remake-Teil ist

Der finale Teil der Final Fantasy VII Remake-Trilogie hat intern bereits einen festen Namen und wird technisch einen anderen Weg gehen, als viele erwartet hatten. Game Director Naoki Hamaguchi hat in einem aktuellen Interview bestätigt, dass sowohl der Untertitel des dritten Teils final festgelegt ist als auch die Entscheidung gegen einen Wechsel auf Unreal Engine 5 getroffen wurde.
Inhaltlich wird sich der Titel – ähnlich wie „Remake“ und „Rebirth“ – sicherlich erneut stark auf die Meta-Ebene der Neuinterpretation begeben. Während „Remake“ das Umschreiben des Schicksals thematisierte und „Rebirth“ eine neu geformte Welt zeigte, dürfte auch der dritte Teil diesem erzählerischen Muster folgen.
Engine-Wechsel ist vom Tisch
Technisch sorgte Hamaguchi ebenfalls für Klarheit, indem er bestätigte, dass der finale Teil der Trilogie weiterhin auf Unreal Engine 4 basieren wird. Schon 2024 hatte Hamaguchi seine Gedanken zu einem Engine-Wechsel öffentlich gemacht. Jetzt erklärte er, man habe intern über einen Umstieg auf Unreal Engine 5 nachgedacht, sich letztlich jedoch bewusst dagegen entschieden.
Der Grund: Das Team hat Unreal Engine 4 über Jahre hinweg stark angepasst und optimiert. Ein Verbleib bei der vertrauten Technologie wird effizienteres Arbeiten ermöglichen und eine bessere Kontrolle über Performance und Stabilität bieten.
„Wir haben Unreal Engine 4 maßgeblich an unsere Bedürfnisse angepasst. Für uns ist es sinnvoller, mit einem System zu arbeiten, das wir vollständig verstehen und kontrollieren“, so Hamaguchi wörtlich gegenüber GameSpot.
Nach 10 Jahren …
Die Entscheidung steht auch im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklungsphase: Nach rund zehn Jahren Arbeit an der Trilogie dürfte der Fokus nun klar darauf liegen, das Projekt sauber und ambitioniert abzuschließen. Hamaguchi zufolge ist das Team fest entschlossen, mit dem letzten Teil nicht nur die Erwartungen der Fans zu erfüllen, sondern im Idealfall zu übertreffen.
Wann Square Enix den finalen Titel offiziell enthüllt, bleibt offen, aber der Abschluss der Remake-Saga nimmt konkrete Formen an. So erklärte Hamaguchi ebenfalls in dieser Woche gegenüber Polygon, dass der dritte Teil jetzt „technisch spielbar“ sei, man arbeite aber weiter an der Qualität. Man habe sich einen Zeitplan gesetzt – und diesen würde man bisher gut einhalten.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
3 Kommentare
Finde ich gut. Zum einen haben die meisten UE 5 Spiele technische Probleme ohne Ende (vor allem im Open World Bereich) und zum anderen würde das den Release wieder nach hinten verschieben. Dabei sind die ja aktuell so verdammt schnell mit einen wahrscheinlichen 2027 Release, da brauchen die jetzt keine neuen hürden.
Joa, die Unreal Engine 4 hat ihre eigenen Probleme, während die Unreal Engine 5 langsam erwachsen und performant wird.
Ich vermute einen anderen Hintergrund: Die Nintendo Switch 2 läuft besser mit der Unreal Engine 4. Das Porten würde mit der UE5 noch mal etwas schwieriger werden, nachdem sie jetzt so eine gute technische Grundlage gelegt haben...
Und, so blöd es klingt: Square-Enix verwendet gerne Assets der "großen" Spiele in den Mobile-Versionen wieder. Auch im Mobile-Bereich könnte man weiter mit der Unreal Engine 4 planen und problemloser übernehmen. Hab da keine Übersicht was in Entwicklung ist abseits von FF14 Mobile...
Das wird bei der Überlegung von vor paar Jahren aber sicherlich Keine Rolle gespielt haben, da Final Fantasy VII Re-Part 3 ja nicht erst seit "gestern" , sondern eben schon seit paar Jahren in Entwicklung ist.
Sonst "müssten" SE ja "nun" Tatsächlich noch den Großteil der bisherigen Entwicklung(szeit) für Part 3 übern Jordan schmeißen.
...
Und da ich mich hier eh gerade in nem Final Fantasy VII Re-Parts Thread befinde...
--> Final Fantasy Rebirth OST Plus ist inzwischen vorbestellbar...
--> für ≈ 55€
--> 5 CDs
--> Veröffentlichung vorläufig für Mai geplant
https://de.store.square-enix-games.com/final-fantasy-…soundtrack-plus
😉