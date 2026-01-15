Square Enix denkt auch an die PS5- und PC-Fans von Final Fantasy VII Remake

Ab dem 22. Januar erobert Final Fantasy VII Remake* neue Plattformen. Und vielleicht erinnert Ihr Euch: Die anstehenden Switch-2- und Xbox-Fassungen von Final Fantasy VII Remake Intergrade werden einen brandneuen Modus bereithalten.

Das sogenannte „Streamlined Progression“-Feature soll Spielende unterstützen, die ihren Fokus auf die Story legen wollen. Und damit ist wirklich gemeint: absoluter Fokus auf die Story. Der Modus blockt jede spielerische Herausforderung ab, indem diverse Werte gleich zu Spielbeginn maximiert werden. Die Lebens- und Magiepunkte bleiben wahlweise voll und Ihr langt mit sattem Maximalschaden zu.

Wie bereits vermutet, soll dieses Feature nicht nur SpielerInnen der neuen Fassungen zugutekommen. Square Enix erklärte nämlich kürzlich, dass – pünktlich zur Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2 und Xbox – ein Patch an den Start gehen soll. Der ergänzt den Modus in den PS5- und PC-Versionen des Spiels.

Solltet Ihr schon jetzt in die neuen Fassungen reinspielen wollen: Eine Demo von Final Fantasy VII Remake Integrated ist für Switch 2 und Xbox verfügbar. Die Speicherdaten können bei Start der Vollversion übernommen werden. Außerdem winken Bonusgegenstände, wenn Speicherdaten der Demo beim Spielen der Vollversion erkannt werden.

