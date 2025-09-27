Eine Demo zu Final Fantasy VII Remake Intergrade für Switch 2 und Xbox erscheint schon bald

Bei der Gamescom war Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2 und Xbox Series bereits anspielbar, auch auf dem Showfloor der Tokyo Game Show können Fans die Portierung an diesem Wochenende ausprobieren. Und bald dürft auch ihr zu Hause ran.

Wie Director Naoki Hamaguchi in einem aktuellen Interview bestätigt, wird eine spielbare Demo sowohl für Xbox als auch Switch 2 noch vor dem Launch des Spiels am 22. Januar 2026 verfügbar sein.

„Wir haben viele Entwicklungsressourcen in die Optimierung gesteckt, und ich denke, dass das Ergebnis ein ziemlich großartiger Titel ist, der die Spezifikationen der Switch 2 optimal nutzt“, so Naoki Hamaguchi.

„Außerdem möchte ich erwähnen, dass Ende des Jahres eine Demo für Switch 2 und Xbox erscheinen wird. Spieler, die noch unentschlossen sind oder sich nicht sicher sind, ob sie das Spiel spielen sollen, sollten die Demo ausprobieren und sich von den vollen Spezifikationen dieser neuen Konsolen überzeugen“, bestätigt der Director gegenüber Inverse.

Wie Hamaguchi und sein Team die Optimierung insbesondere für die neue „Switch 2“-Version angegangen sind, erfahrt ihr in unserem Interview. Für Nintendo Switch 2 gibt es eine physische Veröffentlichung auf Game Key Card. Bei Amazon* könnt ihr die Handelsversion inkl. physischer Boni vorbestellen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO