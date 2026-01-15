Cygames reagiert auf Kritik am neuen „AI Studio“ – und lässt sich ein Hintertürchen offen

Vor wenigen Tagen kündigte Cygames, die Macher hinter erfolgreichen Spielen wie Umamusume und Granblue Fantasy, die Eröffnung eines neuen Studios an. Dieses soll sich komplett auf die neuen Möglichkeiten der KI konzentrieren und auf den Namen Cygames AI hören.

Die neue Tochtergesellschaft arbeitet unter dem Dach von Cygames und wird sich fortan auf die Entwicklung und den Vertrieb von KI-gestützten Tools und Diensten konzentrieren. Das sorgte für eine entsprechende Aufmerksamkeit, wie ihr euch sicher vorstellen könnt.

Wie viele Studios arbeitete Cygames bisher nicht komplett ohne KI-Unterstützung. Doch das neue Studio soll die KI dauerhaft als Teil des Entwicklungsprozesses integrieren. Viele Fans machten sich daraufhin Sorgen, ob und wie KI in Zukunft in den Spielen von Cygames eingesetzt wird. Denn nicht nur den Fans ist die hohe Qualität der Spiele wichtig, auch Cygames selbst betont immer wieder, „beste Unterhaltung“ schaffen zu wollen, und trotz des Gacha-Fokus merkt man die Liebe und Leidenschaft des Teams in den Spielen.

Ein Statement zur Kritik von Cygames auf Twitter zerstreut die Bedenken ein wenig: Cygames wird nicht plötzlich neue Charaktere in Umamusume sowie ihre Dialoge von KI generieren lassen. Man sieht auch Schwächen in der eigenen Kommunikation: Man habe eine „vereinfachte Ankündigung“ zum Thema vorgenommen, ohne auf „aktuelle Probleme und gesellschaftliche Diskussionen rund um generative KI“ einzugehen. „Dafür möchten wir uns von Herzen entschuldigen.“

Nicht ohne vorherige Info …

„Wir schätzen diejenigen, die Spiele lieben, sowie die Würde, Leidenschaft und das Herz der Entwickler und Künstler, die als Architekten der Spielkultur fungieren, in höchstem Maße“, heißt es.

Man wolle die Gelegenheit auch nutzen, um darauf hinzuweisen, „dass in unseren Produkten keine Kunst verwendet wird, die mit generativer KI erstellt wurde“. Cygames lässt sich jedoch selbst in der Pressemitteilung ein Hintertürchen offen: „Darüber hinaus werden wir generative KI nicht ohne vorherige Ankündigung in unsere Produkte implementieren.“

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames