3 Games für 49 Euro: Ins neue Jahr mit neuen Spielen für Switch, PlayStation und Xbox

Wir beginnen das neue Jahr mit einer „3 Games für 49 Euro“-Aktion bei Media Markt* und Saturn* – dabei könnt ihr aus einer Auswahl von Switch- sowie PlayStation- und Xbox-Games wählen!

Wie immer ist einiges von der „Resterampe“ dabei, aber Sammlerinnen und Sammler werden auch die ein oder andere Gelegenheit finden, ihre Sammlungen aufzubessern. Ihr könnt dabei auch Spiele aller Plattformen kombinieren.

Für die Switch sind beispielsweise dabei: Tomb Raider I – III sowie IV – VI Remastered, WarioWare: Get It Together, Turok Trilogy Bundle, Towa and the Guardians of the Sacred Tree, Tales of the Shire und Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.

Für PS5 könntet ihr euch in den Warenkorb legen: Grand Theft Auto V, Star Wars Outlaws – Special Edition, Assassin’s Creed Mirage, Alone in the Dark, Turok Trilogy Bundle, Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remasted und viele weitere. Ist für euch etwas dabei?

