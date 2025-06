Totgesagte leben länger: Die „Hi-Fi Rush“-Macher melden sich zurück und arbeiten an neuem Spiel

„We’re back, baby“, kommentiert Creative Director John Johanas im August 2024 in den sozialen Netzwerken. Zur Überraschung der Fans und wohl auch zum Großteil der Branche hatte sich Krafton Inc. das todgeweihte Studio Tango Gameworks gekrallt.

Zuvor hatte Phil Spencer das Studio geschlossen, weil er ein „nachhaltiges Geschäft führen“ muss. Eine aufregende und sicher auch sehr aufreibende Zeit für Tango Gameworks. Doch jetzt hat man sich offensichtlich neu sortiert und meldet sich zurück.

Wie man in einer Mitteilung bekannt gibt, habe das Studio nach der Übernahme durch Krafton inzwischen wieder seine Büros in Tokio eröffnet. Gleichzeitig startet das Team mit der frühen Entwicklungsphase eines noch unangekündigten Actionspiels und sucht dafür derzeit neue MitarbeiterInnen in zahlreichen Positionen.