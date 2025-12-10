10 weitere Spiele sind jetzt „Switch 2“-kompatibel, darunter ein First-Party-Game und ein Klassiker

Die Switch 2 läuft inzwischen mit einem Großteil der alten Switch-Bibliothek erstaunlich problemlos – aber eben nicht komplett. Immer wieder tauchen ein paar Ausreißer auf, die sich nicht ganz sauber starten lassen oder technische Macken zeigen.

Genau diese Lücken schließt Nintendo nach und nach, und jetzt kommen erneut zehn weitere Spiele offiziell dazu. Darunter sogar ein echter Klassiker: Resident Evil 4. Mit Miitopia ist außerdem ein First-Party-Spiel dabei, das bislang auf der Switch 2 größere Probleme hatte.

Mit dem letzten Systemupdate vom 8. Dezember wurden folgende Titel angepasst und sollen nun auf Switch 2 zuverlässig funktionieren: Blade of Darkness, Game Dev Story, Little Nightmares: Complete Edition, Miitopia, Moji Yuugi, Resident Evil 4, Solid Void – Nature Puzzles, Sports Party, Streets of Rage 4 und Venture Towns.

Was genau im Hintergrund optimiert wurde, verrät Nintendo wie üblich nicht. „Zuvor festgestellte Probleme wurden behoben“, heißt es auf den Store-Seiten – aber für Spieler zählt vor allem, dass die Games wieder sauber laufen.

Nintendo bietet sogar Kompatibilitäts-Check an

Falls ihr euch unsicher seid, ob eure Lieblingsspiele auf der Switch 2 funktionieren, lohnt sich ein Blick auf die vor Kurzem gestartete Website von Nintendo. Dort könnt ihr Titel direkt prüfen und bekommt sofort angezeigt, ob bereits Updates existieren oder ob es noch bekannte Probleme gibt.

Auch wenn noch einige Spiele auf ihre Fixes warten – wie etwa A Hat in Time, das weiterhin mit Fortschrittsproblemen zu kämpfen hat – zeigt der stetige Patch-Nachschub, dass Nintendo das Thema „Backwards Compatibility“ wirklich ernst nimmt. Und das dürfte viele Fans beruhigen, die ihre alte Sammlung gerne weiter nutzen möchten.

